Ο Άλμπερτ Μπουρλά κάνει έκκληση! «Φορέστε μάσκες – Ακολουθήστε τις οδηγίες»

Κι ενώ ο ίδιος και η ομάδα του δίνουν τη μάχη για να βρεθεί το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ο Ελληνας CEO της εταιρείας Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη μάχη με την πανδημία η οποία συνεχίζεται.

Μια μέρα μετά τις ανακοινώσεις που σκόρπισαν ελπίδες σε όλο τον κόσμο, ο Αλβέρτος Μπουρλά έγραψε στο twitter: «Το εμβόλιο για τον Covid-19, εάν εγκριθεί, θα είναι ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων, εθνικών και κρατικών προγραμμάτων πρόληψης, αλλά όχι το μόνο. Όλοι πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών αρχών υγείας – και θυμηθείτε να φοράτε τις μάσκες σας».

Our #COVID19 vaccine, if approved, will be an important part of global, national & state prevention plans, but not the only one. Everyone should continue to follow the guidance of the scientific community & local health authorities – and please remember to wear your masks.

Το μήνυμά του έρχεται σε συνέχεια του συνθήματος που έχουν δώσει οι ηγέτες των περισσότερων χωρών -μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης- μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις πως παρότι όλοι είναι πλέον πιο αισιόδοξοι, τα μέτρα θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. O πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μπουρλά για την ιστορική επιτυχία της ανακάλυψης του εμβολίου στη μάχη κατά του κορωνοϊού και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια του εμβολίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο λογαριασμό του στο twitter ανέβασε μία φωτογραφία από την επικοινωνία που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

«Είχα την χαρά να μιλήσω με τον ‘Αλμπερτ Μπουρλά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, για να τον συγχαρώ για τα αποτελέσματα των δοκιμών του εμβολίου και για την ολοκλήρωση της σύμβασης με την ΕΕ για την παράδοση του εμβολίου το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα αγγλικά.

I had the pleasure of speaking with @AlbertBourla, CEO of Pfizer, to congratulate him on the results of the vaccine trials and on the completion of the contract with the EU to deliver the vaccine as soon as possible. pic.twitter.com/8iIGT7p6ur