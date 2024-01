Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε όπως ήταν προγραμματισμένο σήμερα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, τον πρώτο σταθμό της νέας περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε στις 19:10 τοπική ώρα (18:10 ώρα Ελλάδος) στην Κωνσταντινούπολη, πρώτο σταθμό τη περιοδείας του σε χώρες της Μέσης Ανατολής και την Ελλάδα.

Το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τα μαχητικά F-16 που ζητάει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα, όπου Άγκυρα και Ουάσινγκτον έχουν διαφορικές προσεγγίσεις, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία. Αναμένεται να συζητηθούν επίσης περιφερειακά θέματα και οι διμερείς σχέσεις.

Ο Αντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί αύριο με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει αύριο το μεσημέρι και συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να πιέσουν την Τουρκία να μην καθυστερήσει περαιτέρω την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το σχετικό πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τα επόμενα βήματα είναι να περάσει από την Ολομέλεια, η οποία επιστρέφει από τις διακοπές στις 16 Ιανουαρίου, και να λάβει την τελική υπογραφή από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ‘Άγκυρα αναμένεται να θέσει μετ’ επιτάσεως την αγορά των F-16 και των κιτ εκσυγχρονισμού για τον υφιστάμενο πεπαλαιωμένο στόλο της τουρκικής αεροπορίας, καθώς έχει θέσει θέμα ταυτόχρονης έγκρισης της ένταξης της Σουηδίας με την έγκριση από το αμερικανικόι Κογκρέσο της πώλησης των μαχητικών.

Τον Μπλίνκεν υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης η γενική διευθύντρια διμερών πολιτικών υποθέσεων αρμόδια για τις ΗΠΑ στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, πρέσβειρα Γιαπράκ Μπαλκάν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ‘Αγκυρα Τζέφρι Φλέικ, η γενική πρόξενος των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, Τζούλι Ίντεχ, και άλλοι αξιωματούχοι.

Secretary Blinken lands in Istanbul. He will meet with Turkish FM Fidan and is expected to see President Erdogan tomorrow. Sweden’s NATO membership, the sale of F-16 fighter jets, and the war in Gaza topping the agenda. Video via pooler @John_Hudson pic.twitter.com/T6ZOHWmcCw