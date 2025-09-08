Κόσμος

Ο Banksy «ξαναχτυπά» με νέο σκίτσο στα Δικαστήρια του Λονδίνο – Καλύφθηκε άμεσα και φρουρείται

«Νομίζω ότι είναι αηδιαστικό που το κάλυψαν. Είναι προφανές ότι φοβούνται την αντίδραση που θα προκαλέσει», πρόσθεσε στον Guardian
Banksy
Banksy / REUTERS / Jack Taylor

Ένα νέο έργο του Banksy, που απεικονίζει έναν δικαστή με τήβεννο να χτυπά με σφυρί έναν ανυπεράσπιστο διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ με ένα κόκκινο σημάδι, εμφανίστηκε στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων στο Λονδίνο, πριν καλυφθεί γρήγορα από τους φρουρούς ασφαλείας.

Όπως συνηθίζει ο Banksy, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του έργου του στα Βασιλικά Δικαστήρια στο Λονδίνο με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

Εργαζόμενοι στην περιοχή δήλωσαν, ότι φρουροί ασφαλείας είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το έργο, το οποίο δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή περιστατικό, ωστόσο κάνει την εμφάνισή του δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action, σύμφωνα με το ΒΒC.

Ένας εργαζόμενος, ο Mατέο, είπε, ότι περνώντας σήμερα το πρωί από το σημείο είδε φρουρούς να προσπαθούν να εμποδίσουν περαστικούς να βγάλουν φωτογραφίες. Στη συνέχεια έφτασαν περισσότεροι υπάλληλοι με υλικά για να το καλύψουν.

«Νομίζω ότι είναι αηδιαστικό που το κάλυψαν. Είναι προφανές ότι φοβούνται την αντίδραση που θα προκαλέσει», πρόσθεσε στον Guardian.

Η εικόνα που μοιράστηκε ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ στο Instagram δείχνει επίσης έναν δικηγόρο και έναν ποδηλάτη να περνούν μπροστά από το έργο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Banksy (@banksy)

Ο Banksy ο οποίος είναι γνωστός για τα πολιτικοποιημένα έργα του, έχει ζωγραφίσει μεταξύ άλλων το διαχωριστικό τείχος που έστησε το Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: Πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, όλα τα βλέμματα στον Μακρόν
Ο γάλλος πρωθυπουργός δεν έλαβε την εμπιστοσύνη των βουλευτών: 364 ψήφισαν εναντίον του, έναντι μόλις 194 υπέρ – Θα υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο πολιτικής κρίσης με αβέβαιη κατάληξη
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού 5
Newsit logo
Newsit logo