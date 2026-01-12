O Can Yaman αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στην Ιταλία – Το πρώτο δημόσιο μήνυμα του Τούρκου «Φτερωτού θεού»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του διάσημου Τούρκου ηθοποιού, Can Yaman, με τις τουρκικές αρχές! Σημειώνεται ότι ο «Φτερωτός θεός» συνελήφθη πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στο πλαίσιο της έρευνας για κατοχή ναρκωτικών που έχει στόχο διάσημες προσωπικότητες.

Η σύλληψη του Can Yaman έκανε τον γύρο του διαδικτύου το Σάββατο (10.01.2026) και προκάλεσε αίσθηση. Ωστόσο, η κράτηση του δεν διήρκησε πολύ, καθώς τελικά αφέθηκε ελεύθερος και μία ημέρα αργότερα επέστρεψε στην Ιταλία, όπου ζει. Μάλιστα, ο γοητευτικός ηθοποιός που αγάπησε και η Ελλάδα μέσα από τη σειρά «Φτερωτός θεός» που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα κι απευθύνθηκε στον ιταλικό τύπο.

«Αγαπητέ ιταλικέ τύπε, είναι γνωστό ότι ο τουρκικός τύπος μου φέρεται πάντα άσχημα. Αυτό δεν είναι νέο. Αλλά εσείς δεν είστε έτσι. Παρακαλώ μην πέσετε στο λάθος του copy – paste των ειδήσεων.

Σε μια εποχή που η αστυνομία κρατά πολλές διασημότητες και διεξάγει έρευνες μεγάλης κλίμακας, πιστεύετε πραγματικά ότι κυκλοφορώ σε νυχτερινά κέντρα με απαγορευμένες ουσίες; Αν αυτό ήταν έστω και ελάχιστα αληθές, δε θα είχα αφεθεί ελεύθερος τόσο γρήγορα και δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην Ιταλία την επόμενη μέρα. Σας αγαπώ όλους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Can Yaman.

Ταυτόχρονα, δημοσίευσε και τρεις φωτογραφίες του με φόντο το Κολοσσαίο.

Το Γραφείο Δίωξης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε την έρευνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε εννέα νυχτερινά κέντρα στην Κωνσταντινούπολη και συνέλαβε ιδιοκτήτες, διευθυντές και άτομα που συνδέονται με ναρκωτικά που βρέθηκαν σε ορισμένες τοποθεσίες, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έδρασαν βάσει πληροφοριών και μιας κατάθεσης που ισχυριζόταν ότι ο Can Yaman έκανε χρήση ναρκωτικών.

Επίσης, η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Selen Görgüzel, ήταν μεταξύ των επτά ατόμων που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι αρχές μετέφεραν τον Can Yaman στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για εξετάσεις αίματος ως μέρος μιας έρευνας.

Παράλληλα, ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας οδήγησαν αργότερα στη σύλληψη 19 υπόπτων που συνδέονται με πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπεμπέκ, ενώ οι αρχές επέτρεψαν στον Can Yaman να εγκαταλείψει την Τουρκία, μετά την οποία επέστρεψε στην Ιταλία όπου ζει και εργάζεται.