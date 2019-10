Ο δικός σας «Φρέντι Μέρκιουρι»… με βελονάκι

Η Τζανίν Χολμς (Janine Holmes) του Moji-Moji Design, ειδικός στην ιαπωνική τέχνη amigurumi – κουκλάκια με βελονάκι – δημιούργησε τον ένα σχέδιο για να φιλοτεχνήσετε τον δικό σας Do It Yourself «Φρέντι Μέρκιουρι», το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν.