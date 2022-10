Ο δισεκατομμυριούχος της Σίλικον Βάλεϊ Γιούρι Μίλνερ, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ρωσία, ανακοίνωσε ότι απαρνήθηκε την ρωσική του υπηκοότητα.

“Η οικογένειά μου κι εγώ αφήσαμε πίσω μας για τα καλά τη Ρωσία το 2014, μετά την ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας”, έγραψε στο Twitter. “Και αυτό το καλοκαίρι, ολοκληρώσαμε επισήμως τη διαδικασία αποποίησης της ρωσικής μας υπηκοότητας”.

Ιδρυτής του επενδυτικού ομίλου Digital Sky Technologies (DST) και ένας από τους πρώτους που αγόρασαν μετοχές του Facebook, ο Μίλνερ είναι Ισραηλινός πολίτης από το 1999.

Ο Μίλνερ, ο οποίος έχει σπουδάσει φυσική, έχει εργαστεί για την Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία και το 97% της περιουσίας του το έχει αποκτήσει εκτός Ρωσίας, προστίθεται στην ιστοσελίδα του, όπου διευκρινίζεται ότι “ο Γιούρι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον (πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά”.

Το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, το Breakthrough Prize Foundation, καταδίκασε τον Μάρτιο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και χορήγησε περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες και τους επιστήμονες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

