O Drake έβγαλε ακυκλοφόρητο τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον

Ένα από τα τραγούδια στο νέο άλμπουμ του Drake είναι στην πραγματικότητα ακυκλοφόρητο τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον.

O Drake ανέβασε στο Instagram μια λίστα των τραγουδιών του. Και το δέκα το καλό αναγράφεται ως Do not Matter to Me (FT. Michael Jackson).

Συνεργασία Drake με Μάικλ Τζάκσον

Σύμφωνα με το TMZ, ο Drake ραπάρει και τραγουδά στον ρυθμό του Μάικλ Τζάκσον.

Το τραγούδι είναι παρόμοιο, σύμφωνα με πηγές του TMZ, με το τραγούδι του βασιλιά της ποπ Love Never Felt So Good του 2014. Είχε γίνει ντουέτο τότε με τον Justin Timberlake.

Το τραγούδι με τη φωνή του Μάικλ Τζάκσον δεν είναι η μόνη συνεργασία στο νέο άλμπουμ του Drake.

Έχει δύο ακόμα συνεργασίες με τον Jay-Z και τους Static Major και Ty Dolla Sign.

O διάσημος μουσικός ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το πέμπτο άλμπουμ του τον Ιούνιο.

Είχε υπαινιχθεί το επερχόμενο διπλό άλμπουμ όταν ανέβασε φωτογραφίες στα social media που έγραφαν «A Side B Side» και «Is there more».

Τρεις μέρες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ Scorpion ανέβασε ένα κινηματογραφικό τρέιλερ χωρίς ωστόσο μουσική του.

