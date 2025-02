Ο Έλον Μασκ αποθεώνει τη ρωσική αποστολή στη Σαουδική Αραβία – «Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία»

«Λάδι» στη φωτιά στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ, με φόντο τις διαπραγματεύσεις που αναμένονται σήμερα, Τρίτη (18.02.25) στη Σαουδική Αραβία επιχειρεί να βάλει ο στενός συνεργάτης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ.

«Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία». Με αυτή τη φράση ο Έλον Μασκ αποθεώνει την αντιπροσωπεία της Ρωσίας που έφτασε χθες, Δευτέρα, στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνομιλίες, οι οποίοι μετά από τον αποκλεισμό από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα διεξαχθούν χωρίς την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλον Μασκ, υπουργός Αποτελεσματικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης και ιδιοκτήτης του «Χ», ανέβασε ένα βίντεο με τη στιγμή που ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο της ρωσικής αποστολής, γράφοντας: «Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία».

Αναλυτές εκτιμούν πως πρόκειται μία κίνηση ενδεικτική του κλίματος που οι ΗΠΑ θέλουν να διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ