Σάλος ξέσπασε με ένα tweet του Ελον Μασκ, ο οποίος έδωσε τροφή σε μια φήμη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο σύζυγος της Δημοκρατικής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων βουλευτής, Νάνσι Πελόζι, καθώς η εξαγορά της πλατφόρμας από τον ιδιόμορφο δισεκατομμυριούχο πυροδοτεί φόβους για αναζωπύρωση της παραπληροφόρησης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τα φαινόμενα να εξαπατούν», έγραψε στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος αναφερόμενος στην επίθεση στον Πολ Πελόζι, αναρτώντας ένα σύνδεσμο από τον συντηρητικό ιστότοπο Santa Monica Observer, ο οποίος διέδωσε μη επαληθευμένες πληροφορίες για την επίθεση στον Πελόζι.

Αυτό το μέσο ενημέρωσης είναι γνωστό για θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο Πολ Πελόζι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του την Παρασκευή από έναν άνδρα με σφυρί, ο οποίος στην πραγματικότητα αναζητούσε τη Νάνσι Πελόζι. Ο 82χρονος Πολ Πελόζι διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα που υπέστη στο κρανίο, ενώ τραυματίστηκε επίσης στο δεξί του χέρι. Οι γιατροί ανέφεραν πως αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο Μασκ αντιδρούσε σε ένα tweet της πρώην υποψήφιας των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία, Χίλαρι Κλίντον που στηλίτευε τις θεωρίες συνωμοσίας που προωθούνται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και οι εκπρόσωποί του τώρα προπαγανδίζουν τακτικά ρητορική μίσους και εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας», επέκρινε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Είναι σοκαριστικό, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη, και η βία είναι το αποτέλεσμα».

This exchange between @HillaryClinton and @elonmusk should kill any remaining confidence advertisers had in the platform. pic.twitter.com/JYhkm17Osp