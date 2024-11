Ο Έλον Μασκ έκανε χυδαίο λογοπαίγνιο για την Άνγκελα Μέρκελ – Την αποκάλεσε «Angela Merkin»

Σφοδρή επίθεση με χυδαίους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ κατά της Άνγκελα Μέρκελ, έπειτα από την έντονη ανησυχία της πρώην γερμανίδας καγκελαρίου για τον κομβικό ρόλο του μεγιστάνα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως η Άνγκελα Μέρκελ είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα προβληματισμένη για την οικονομική ισχύ του Έλον Μασκ σε συνδυασμό με την ενεργή πολιτική του συμμετοχή, με την πρώην καγκελάριο να εγείρει, μάλιστα, σοβαρά ερωτήματα για τη δημοκρατική ισορροπία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών στο περιοδικό Der Spiegel με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της η Άνγκελα Μέρκελ ανέφερε ότι η χρηματοοικονομική ισχύς του Μασκ, επικεφαλής της SpaceX και της Tesla, καθιστά «εξαιρετικά προβληματική» την ταυτόχρονη τοποθέτησή του σε έναν τέτοιον ρόλο.

«Εάν ένα πρόσωπο σαν αυτόν είναι ο ιδιοκτήτης του 60% όλων των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά στο Διάστημα, τότε αυτό πρέπει να μας ανησυχεί τρομερά, μαζί με όλα τα πολιτικά ζητήματα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική πρέπει να καθορίζει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των απλών πολιτών».

Η απάντηση του Έλον Μασκ δεν άργησε να έρθει, με τον δισεκατομμυριούχο να εκφράζεται με προκλητικά σχόλια κατά της Άνγκελα Μέρκελ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ρώτησε ειρωνικά: «Ποιο είναι αυτό το άτομο Angela Merkin;», κάνοντας ένα σκόπιμο ορθογραφικό λάθος. Η λέξη “Merkin” στα αγγλικά αναφέρεται σε περουκίνι που χρησιμοποιείται και για το εφηβαίο, μία προσβολή που πολλοί χρήστες της πλατφόρμας χαρακτήρισαν απαράδεκτη.

Who is this Angela Merkin person? https://t.co/PTjmnG2Vgi