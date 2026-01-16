Κόσμος

Ο επικεφαλής της CIA συναντήθηκε με την πρόεδρο της Βενεζουέλας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, λένε οι New York Times

Συζήτησαν για την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους των ΗΠΑ, ειδικα για διακινητές ναρκωτικών» λένε οι New York Times
Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ
Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ / REUTERS / Jonathan Ernst

Μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για την σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στρέψει την προσοχή της στην επόμενη μέρα για την Βενεζουέλα και η CIA φαίνεται πως έχει αναλάβει ήδη δράση.

Σημερινό (16.01.2026) δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ, υποστηρίζει πως ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, στο Καράκας.

Το Reuters δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει την πληροφορία για τη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με τους NYT πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη (15.01.2026) ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του για σχόλια.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τη Ροδρίγκες με οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου «να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών», υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Στη διάρκεια της θητείας της ως αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, η Ροδρίγκες ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Γκρενέλ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, σχετικά με μια συμφωνία ώστε ο απομακρυνθείς τώρα πρώην πρόεδρος Μαδούρο να εγκαταλείψει οικειοθελώς την εξουσία, ανέφερε η εφημερίδα.

