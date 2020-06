«Erdogan took him to the cleaners». Με αυτή την έκφραση, που φυσικά δεν σημαίνει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήγε τον Ντόναλντ Τραμπ στο καθαριστήριο αλλά ότι του πήρε και τα… σώβρακα (κατά το λαϊκώς λεγόμενο) το CNN σε ένα άρθρο κόλαφο περιγράφει έναν πρόεδρο… επικίνδυνο για τη χώρα του.

Έναν πρόεδρο που έγινε παιχνιδάκι στα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, που έβριζε άλλους ηγέτες, παραδοσιακών συμμάχων των ΗΠΑ και καθύβριζε την Άνγκελα Μέρκελ και την Τερέζα Μέι. Δεν ήταν οι μόνες που έβριζε στα τηλεφωνήματά του ο Ντόναλντ Τραμπ, την… τιμητική τους είχαν επίσης οι πρωθυπουργοί του Καναδά, της Αυστραλίας και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τραμπ βρισκόταν συχνά σε… παραλήρημα όταν μιλούσε με ξένους ηγέτες, είπαν δυο πηγές στο CNN

Οι αποκαλύψεις του CNN, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους με τους οποίους μιλούσε εδώ και τέσσερις μήνες και δεν αποκαλύπτει κανένα στοιχείο της ταυτότητάς τους για να τους προστατεύσει, είναι πραγματικά σοκαριστικές. Για τον τρόπο που δρα ο Τραμπ, για το πως βλέπει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σαν… business. Το κείμενο του CNN, έναν πραγματικό κόλαφο για τον Τραμπ, υπογράφει ο Καρλ Μπερνστάιν: ένας από τους ανθρώπους που έγραψαν το όνομά τους στην ιστορία της δημοσιογραφίας όταν αποκάλυψαν το σκάνδαλο Watergate.

Στα εκατοντάδες, απόρρητα, τηλεφωνήματα του Ντόναλντ Τραμπ με άλλους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν, πάντα, απροετοίμαστος για να συζητήσει σοβαρά θέματα, συχνά τον… περιέπαιζαν Πούτιν και Ερντογάν κι εκείνος γινόταν επιθετικός με ηγέτες που ήταν παραδοσιακά σύμμαχοι των ΗΠΑ. Κι αυτό έπεισε κορυφαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας (σ.σ. Τίλερσον και Μάτις), δυο Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας (σ.σ. X. Ρ. ΜακΜάστερ) και ο προσωπάρχης (Τζον Κέλι) που… έμεινε περισσότερο απ’ όλους, πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν που ήξερε τα πάντα για τον Τραμπ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν από τους ηγέτες που μιλά ίσως περισσότερο από κάθε άλλο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφωνούσε στον Αμερικανό ομόλογό του ακόμη και δυο φορές την εβδομάδα. Κάποιες φορές (μάλλον τις περισσότερες) τηλεφωνούσε απευθείας στον ίδιο τον Τραμπ.

Καυχιόταν αδιάκοπα στον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πλούτη του, την ιδιοφυΐα του, τα σπουδαία επιτεύγματά του ως πρόεδρος και την… ηλιθιότητα των προκατόχων του! “Δεν ήξεραν τίποτα” έλεγε για τον Τζορτζ Μπους και τον Μπαράκ Ομπάμα

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με το CNN, γνώριζε τόσο καλά το πρόγραμμα του Τραμπ και ήξερε πότε μπορούσε να του τηλεφωνήσει για να του μιλήσει απευθείας. Τον έπαιρνε ακόμη κι όταν έπαιζε γκολφ, με τον Τραμπ να σταματά το παιχνίδι του και να μιλούν οι δυο τους για πολλή ώρα.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για το πόσο συχνά τηλεφωνούσε ο Ερντογάν στον Αμερικανό πρόεδρο, παρακάμπτοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Τούρκος πρόεδρος ζητούσε χάρες και ο Τραμπ του τις… έκανε.

Οι άνθρωποι που μίλησαν στο CNN χαρακτήρισαν τον Τραμπ… ανιστόρητο, σε σημείο που όταν μιλούσε για τη Συρία και γενικότερα την περιοχή της Μέσης Ανατολής, η άγνοιά του να είναι εμφανής και να την εκμεταλλεύονται Ερντογάν και Πούτιν. Κάπου εδώ αναφέρεται και η φράση… «Erdogan took him to the cleaners». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ερντογάν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία. Μια απόφαση που έδωσε… ελευθέρας σε Ερντογάν και Πούτιν να κάνουν το παιχνίδι τους.

Οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι στην πάροδο των χρόνων, ο Τραμπ δεν… έμαθε τίποτα. Αντίθετα, συνέχισε να πιστεύει ότι είτε μπορούσε να γοητεύσει ή να εκβοφίσει τους περισσότερους από τους ξένους ηγέτες στο να υποχωρήσουν στη θέλησή του και συχνά οι στόχοι του ήταν περισσότερο απόρροια της προσωπικής του ατζέντας παρά ό,τι πολλοί από τους κορυφαίους συμβούλους του θεωρούσαν εθνικό συμφέρον.

Οι πηγές ανέφεραν ότι πολιτική του Τραμπ στη Συρία (ανάμεσά τους η αποχώρηση των στρατευμάτων που επέτρεψε στην Τουρκία να επιτεθεί στους Κούρδους που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη μάχη με τους τζιχαντιστές και αποδυνάμωσε το ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή) ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα του Ερντογάν να έχει τον… τρόπο του με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Υπήρξαν και φορές που ο Τραμπ εκνευριζόταν με τον Ερντογάν, όταν ο Τούρκος πρόεδρος ζητούσε ειδικό εμπορικό καθεστώς ή επειδή δεν έκανε το χατήρι του Αμερικανού προέδρου να απελευθερώσει τον πάστορα Μπράνσον (που κατηγορούνταν για τρομοκρατία (!) και τελικά αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του ’18).

Τραμπ – Πούτιν διάλογοι σε… σάουνα

Οι αναφορές πως ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε από τον περασμένο Μάρτιο τις πληροφορίες πως οι Ρώσοι έδιναν αμοιβή στους Ταλιμπάν για να σκοτώνουν Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν μάλλον είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Οι πηγές του CNN αναφέρουν πως υπήρξαν τηλεφωνήματα ανάνεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν σχετικά με την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν. Αλλά αναφορά στο θέμα των αμοιβών, δεν έκανε ποτέ.

Ο Τραμπ έκραζε στα τηλεφωνήματά του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τους Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα και τους πρότεινε να διαπραγματεύονται απευθείας με τον ίδιο (!) γιατί θα ήταν πιο επιοικοδομητικό. “Δεν ήξεραν τίποτα” ήταν μια από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούσε σε Πούτιν και Ερντογάν για τους προκατόχους του.

Στα τηλεφωνήματα με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε περισσότερο για τον… εαυτό του. Πόσο καλά τα είχε καταφέρει στην οικονομία, λέγοντας πόσο πιο έξυπνος και πιο δυνατός ήταν από τους “ηλίθιους” και “αδύναμους” προκατόχους του (ειδικά από τον Ομπάμα), μιλούσε για την εμπειρία του στα καλλιστεία για τη Μις Κόσμος στη Μόσχα. Και ήταν σαφές, κατά τις πηγές, πως αναζητούσε τον θαυμασμό και την αποδοχή του Πούτιν.

“Ο Πούτιν απλά τον περιέπαιζε” είπε κορυφαία πηγή, συγκρίνοντας τον Ρώσο πρόεδρο με έναν “μάστερ” στο σκάκι και τον Τραμπ έναν… απλό παίκτη. “Την ώρα που ο Πούτιν αποσταθεροποιεί τη Δύση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθεται και σκέφτεται πως μπορεί να πλασάρει τον εαυτό του ως επιχειρηματία και σκληρό τύπο, τον οποίο ο Πούτιν θα σέβεται. Κάποιες φορές, οι συζητήσεις Πούτιν – Τραμπ ακούγονταν σαν δυο τύποι σε μια σάουνα”, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν και τη Ρωσία τη νομιμότητα που δεν είχαν ποτέ και “παρέδωσε” το πλεονέκτημα που με κόπο απέκτησαν οι ΗΠΑ στον Ψυχρό Πόλεμο, είπε ένας από τους αξιωματούχους. “Παίζει με κάτι που δεν καταλαβαίνει και τους δίνει δύναμη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν”. Μάλιστα έφεραν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποχώρηση στρατευμάτων από τη Συρία, που ευνόησε Πούτιν και Ερντογάν. “Έδωσε το μαγαζί”, είπε κάποιος.

“Ηλίθια” η Μέρκελ, “δειλή” η Μέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε επιθέσεις σχεδόν σε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μιλούσε. Ειδικά αν ήταν γυναίκες. Η Άνγκελα Μέρκελ και η Τερέζα Μέι άκουσαν πολλά από το στόμα του Αμερικανού προέδρου. Η πρώτη, ως… γνήσια Γερμανίδα, δεν αντιδρούσε. Δεν απαντούσε. Η δεύτερη, γινόταν νευρική.

Οι επιθέσεις σε Μέρκελ και Μέι ήταν οι πιο μοχθηρές που έκανε ο Τραμπ. Στις συζητήσεις τόσο με τη Γερμανίδα καγκελάριο όσο και με την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος της υποβάθμιζε, τις υποτιμούσε σε τέτοιο σημείο που ο τρόπος του περιγράφεται ως “σχεδόν σαδιστικός” από μια από τις πηγές. “Μερικά από τα πράγματα που είπε στην Άγκελα Μέρκελ είναι απλώς απίστευτα: τη χαρακτήρισε ηλίθια και την κατηγόρησε πως είχε γίνει υποχείριο των Ρώσων”, είπε μια από τις πηγές του CNN, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ είναι πιο σκληρός με όσους θεωρεί αδύναμους και πιο αδύναμος με όσους θα έπρεπε να είναι σκληρός.

“Τα τηλεφωνήματα ήταν τόσο ασυνήθιστα” επιβεβαίωσε γερμανική πηγή, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Τραμπ “πολύ προβληματική”. Στο Βερολίνο πήραν έκτακτα μέτρα για να είναι σίγουροι πως το περιεχόμενό τους θα παραμείνει απόρρητο!

Οι δε συνομιλίες του με την Τερέζα Μέι, πρωθυπουργό της Βρετανίας από το 2016 έως το 2019, περιγράφονται ως “εξευτελιστικές και εκφοβιστικές”, ο Τραμπ την αποκαλούσε “μια ηλίθια” και “άνευρη” στον τρόπο που προσέγγινε το Brexit, το ΝΑΤΟ και το μεταναστευτικο.

Εκτός από τον Ερντογάν, ο δεύτερος με τον οποίο μιλούσε πιο συχνά στο τηλέφωνο ο Τραμπ ήταν ο Εμανουέλ Μακρόν. Η σχέση τους, όμως, κάθε άλλο παρά καλή ήταν. Ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθούσε να πείσει τον Αμερικανό ομόλογό του να μην αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Για τα ουσιαστικά ζητήματα, συνήθως ο Μακρόν δεν κέρδιζε τίποτα, ενώ ο Τραμπ του έκανε… διαλέξεις για τις χώρες που δεν πλήρωναν στο ΝΑΤΟ, για τις μεταναστευτικές πολιτικές, για τις εμπορικές ανισορροπίες με τις ΗΠΑ.

Πηγή: CNN