Το motto “εργασία και χαρά” εφάρμοσαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κασίμ Τοκάγιεφ, κατά τη συνάντηση τους στην Αστάνα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος του Καζακστάν συμμετείχαν σε συναντήσεις των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και διεθνή ζητήματα.

Μετά τις συνομιλίες, έβγαλαν τα σακάκια και… αναμετρήθηκαν στο πινγκ πονγκ.

(VIDEO) Turkish President Recep Tayyip Erdogan plays table tennis with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev in Astana pic.twitter.com/jrL7ve5Are