Τον… χαβά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι «ανήσυχη αφότου στείλαμε το Αμπντουλχαμίντ Χαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μιλώντας σε τελετή για τα εγκαίνια 34 υδροηλεκτρικών σταθμών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ακόμα πως «τώρα, όμως, έχουμε τέσσερα πλοία γεωτρήσεων, έχουμε δύο ερευνητικά πλοία. Τώρα η Τουρκία είναι δυνατή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: Η Ελλάδα είναι «ανήσυχη» μετά τον απόπλου του Αμπντουλχαμίντ Χαν για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Τι κάναμε χθες – προχθές; Κατευοδώσαμε το πλοίο γεώτρησης Αμπντουλχαμίντ Χαν από το (λιμάνι) Τασουτζού της Μερσίνας. Αλλά η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ. “Ε, τι κάνει αυτός ο Ερντογάν;” είπαν. E, ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτε… Κάνει τη δουλειά του. Και αυτό το πλοίο είναι πολύ μοναδικό στον κόσμο…», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#BREAKING Turkish President Erdogan says Greece is 'uneasy' after Türkiye sent new drill ship to eastern Mediterranean pic.twitter.com/CTpY8iXLCQ