Ο Γκαλιμπάφ ειρωνεύεται τον Τραμπ για το πετρέλαιο: «Επόμενη στάση τα 140 δολάρια»

Το Ιράν χλεύασε τον ναυτικό αποκλεισμό της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ που στοχεύει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, υπογραμμίζοντας αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί αποτυχία της στρατηγικής της Ουάσινγκτον.

Σε ένα σαρκαστικό μήνυμα για το πετρέλαιο που ανέβασε στο X, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι, σε αντίθεση με τις προβλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι στιγμής καμία από τις πετρελαιοπηγές του Ιράν δεν είχε «εκραγεί».

Στις 26 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι οι πετρελαιοπηγές του Ιράν θα «εκραγούν» σε μια «πολύ ισχυρή» καταστροφική διαδικασία που θα ξεκινούσε σε τρεις ημέρες.

Καθώς η προθεσμία του Τραμπ έληγε, ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ χλεύασε την ιδέα ότι ένας θαλάσσιος αποκλεισμός στις εμπορικές αποστολές θα παραλύσει αμέσως την παραγωγή πετρελαίου του Ιράν. «3 ημέρες μετά, καμία γεώτρηση δεν εξερράγη. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε 30 και να μεταδώσουμε ζωντανά το πηγάδι εδώ».

3 days in, no well exploded.We could extend to 30 and livestream the well here.

That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+. Next stop:140. The issue isn’t the theory, it’s the mindset. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 29, 2026

Ο 64χρονος πρώην στρατιωτικός διοικητής κατηγόρησε τις «άχρηστες συμβουλές» από κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, για την προώθηση της θεωρίας της οικονομικής πίεσης, ισχυριζόμενος ότι αντ’ αυτού είχαν εκτοξεύσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, με τα 140 δολάρια να είναι πιθανώς η «επόμενη στάση».

«Αυτό ήταν το είδος των άχρηστων συμβουλών που λαμβάνει η αμερικανική κυβέρνηση από ανθρώπους όπως ο Μπέσεντ, ο οποίος επίσης προωθεί τη θεωρία του αποκλεισμού και ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου στα 120 δολάρια και πάνω. Επόμενη στάση: 140. Το ζήτημα δεν είναι η θεωρία, είναι η νοοτροπία», έγραψε.