Ο Γουίλιαμ είχε χωρίσει την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, είναι παντρεμένοι εδώ και 13 χρόνια, αλλά η σχέση πέρασε από αρκετές διακυμάνσεις πριν φτάσουν στον αρραβώνα και τον βασιλικό γάμο τους.

Στη νέα βιογραφία του Robert Jobson, «Catherine, the Princess of Wales: A biography of the future queen», που κυκλοφορεί στις 06.08.2024 ο συγγραφέας κάνει μια αναδρομή στο ειδύλλιο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον μετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο του St. Andrews το 2005.

Όπως αποκαλύπτει ο βασιλικός συνεργάτης του ABC News, Robert Jobson, ο Γουίλιαμ είχε χωρίσει την Κέιτ και μάλιστα μέσω τηλεφώνου.

Ο χωρισμός έγινε τον Ιανουάριο του 2007, τότε που η Κέιτ ήταν έτοιμη να κλείσει τα 25 της χρόνια, ο Γουίλιαμ υπηρετούσε στο στρατό και ο βρετανικός Τύπος περίμενε με αγωνία την είδηση ενός βασιλικού αρραβώνα, σύμφωνα με το βιβλίο.

«Χωρίς καμία προειδοποίηση, της τηλεφώνησε για να της πει να χωρίσουν» αναφέρεται στο βιβλίο.

«Της είπε ότι χρειάζονταν “λίγο χώρο” για να βρουν τον “δικό τους δρόμο” και ότι δεν μπορούσε να της τάξει γάμο».

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνομιλία 30 λεπτών, και οι δύο συμφώνησαν ότι βρίσκονταν σε διαφορετική φάση, σύμφωνα με το βιβλίο του Jobson.

«Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την Κάθριν, η οποία ένιωθε διπλά απογοητευμένη αφού ο Γουίλιαμ την χώρισε από το τηλέφωνο. Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάδοχος διέκοπτε τη σχέση τους, τότε αισθάνθηκε ότι το τέλος ήταν οριστικό».

Μετά από κάποιο διάστημα που χώρισαν, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ, ξαναβρέθηκαν σε πάρτι κοινού φίλου και τα ξαναβρήκαν, σύμφωνα με το βιβλίο.

Ο συγγραφέας δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή «Good Morning America» ότι ο Γουίλιαμ γρήγορα «μετάνιωσε» για αυτόν τον χωρισμό.

«Νομίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν αρκετός νέος, όπως και η Κέιτ, και πιθανότατα ήταν το σωστό ζευγάρι τη λάθος στιγμή, και ένιωσε ότι δεν ήθελε πραγματικά να παντρευτεί εκείνη την εποχή», είπε ο συγγραφέας.

«Νομίζω ότι λίγο αργότερα, όταν την είδε να διασκεδάζει έξω με την αδελφή της και να απολαμβάνει τα ραντεβού και τη ζωή, ενώ εκείνος ήταν κολλημένος μακριά σε ένα στρατόπεδο, φαίνεται ότι συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος και έπρεπε να την ξανακερδίσει».

Το ειδύλλιό τους συνεχίστηκε και τελικά μετακόμισαν μαζί πριν τον αρραβώνα τους το 2010 και τον γάμο τους την επόμενη χρονιά.

Πληροφορίες από ABC