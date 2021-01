Ο ιδρυτής του Twitter για το μπλόκο στον Τραμπ: Σωστό αλλά και επικίνδυνο

Την άποψη πως η απόφαση να απαγορευτεί η πρόσβαση του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter είναι σωστή μεν αλλά συγχρόνως και… αποτυχία, εξέφρασε ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Τζακ Ντόρσι.

Το μπλοκάρισμα στον Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί ένα προηγούμενο που, όπως είπε ο ιδρυτής του Twitter, του φαίνεται επικίνδυνο ως προς την εξουσία που κρατούν στα χέρια τους μεγάλες εταιρείες.

Επρόκειτο για «αποτυχία από μέρους μας να κάνουμε υγιή συζήτηση», ανέφερε o δημιουργός του Twitte σε μακροσκελές νήμα αναρτήσεων του, με το οποίο εκφράστηκε για πρώτη φορά δημόσια για την αναστολή επ’ αόριστον της πρόσβασης του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter επειδή κρίθηκε ότι υποκίνησε την εισβολή στο Καπιτώλιο και ενθάρρυνε τη βία.

Κινήσεις αυτής της φύσης «μας διχάζουν. Περιορίζουν τη δυνατότητα να εξηγήσεις, να μετανιώσεις, να μάθεις», συνέχισε ο Ντόρσι. «Και δημιουργούν προηγούμενο που μου μοιάζει επικίνδυνο», όσον αφορά «την εξουσία ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης σε μέρος του παγκόσμιου δημόσιου διαλόγου».

Το Twitter ήταν εδώ και χρόνια το βασικό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ: το χρησιμοποιούσε για να απευθύνεται άμεσα στα 88 εκατομμύρια «ακολούθους» του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παράλληλα αποκλειστεί από Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch και, από προχθές Τρίτη, από το YouTube για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Όμως η απόφαση του Twitter ήταν μακράν η πιο εμβληματική. Ο εξοστρακισμός του προέδρου των ΗΠΑ χαιρετίστηκε από πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς, αλλά επικρίθηκε από οργανώσεις και πολιτικούς ηγέτες, κεντροδεξιούς όπως η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ή κεντροαριστερούς όπως ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, με κοινό παρονομαστή την ανησυχία για την ισχύ που διαθέτουν οι εταιρείες της τεχνολογίας.

Ο Τζακ Ντόρσι κρίνει ότι η ισορροπία δύναμης τηρείται, όσο «ο κόσμος μπορεί απλά να πάει σε κάποια άλλη υπηρεσία, εάν δεν τον βρίσκουν σύμφωνο οι κανόνες μας και η επιβολή τους».

Όμως αυτή η ιδέα «αμφισβητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν αρκετοί πάροχοι βασικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο αποφάσισαν να μη φιλοξενούν πλέον αυτό που έβρισκαν επικίνδυνο».

«Δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι συντονισμένο. Πιο πιθανό: οι εταιρείες κατέληξαν στα δικά τους συμπεράσματα ή ενθαρρύνθηκαν από τις ενέργειες των άλλων».

Το Twitter, όπως και αρκετοί γείτονές του στη Silicon Valley, βρίσκονται στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών εδώ και μήνες. Πολιτικοί και των δύο μεγάλων αμερικανικών παρατάξεων επικρίνουν την παντοδυναμία τους, τους όρους του ανταγωνισμού, το πώς αξιοποιούν τα δεδομένα των χρηστών τους, το πώς χειρίζονται τον δημόσιο διάλογο.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε την Παρασκευή να απαντήσει, μετά την αναστολή του προσωπικού του λογαριασμού, μέσω του επίσημου λογαριασμού της προεδρίας (@POTUS), απευθυνόμενος στους «75 εκατομμύρια Αμερικανούς πατριώτες» που τον ψήφισαν, τα μηνύματά του διαγράφτηκαν πάραυτα από τους διαχειριστές του Twitter.

«Το να χρησιμοποιείται άλλος λογαριασμός για να παρακάμπτεται η αναστολή αντίκειται στους κανόνες χρήσης μας», εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Πάντως ο Τζακ Ντόρσι αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που πήραν οι μεγάλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται μακροπρόθεσμα να καταστρέψουν την «ευγενή υπόθεση», τα «ιδανικά του ανοικτού διαδικτύου».

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?