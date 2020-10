Ο κορονοϊός και το lockdown έφεραν μποτιλιάρισμα ρεκόρ στο Παρίσι! Απίστευτες εικόνες

Είναι αναμφίβολα μια από τις εικόνες της ημέρας: Το Παρίσι λίγο πριν από το δεύτερο lockdown με τους δρόμους του μποτιλιαρισμένους όσο δεν πάει, τον εκνευρισμό να «χτυπάει» κόκκινο και τα κορναρίσματα να σπάνε (τα ήδη σπασμένα) νεύρα.

Το μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το Παρίσι και γενικότερα στην περιφέρεια του Ιλ ντε Φρανς έσπασε κάθε ρεκόρ αφού έφτασε τα 700 χιλιόμετρα (!). Όλα αυτά λίγο πριν από το δεύτερο lockdown στη Γαλλία, που μετέτρεψε μέσα σε λίγη ώρα την Πόλη του Φωτός σε πόλη φάντασμα.

Οι εικόνες είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακές, με τους δρόμους του Παρισιού «πηγμένους» στα αυτοκίνητα, οδηγούς ακόμη και να κατεβαίνουν από αυτά.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl