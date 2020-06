Θύμα του κορονοϊού και το περίφημο Cirque du Soleil. Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης και οι πιστωτές του είναι ένα βήμα πριν να απορρίψουν την πρόταση που θα τους έδινε την πλειοψηφία των μετοχών και έτσι θα σβηνόταν το μεγάλο χρέος της εταιρείας.

Το πιο διάσημο εναλλακτικό τσίρκο με έδρα τον Καναδά υπέβαλλε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές του την Δευτέρα αφού εξαιτίας του κορονοϊού αναγκάστηκε να ακυρώσει όλες τις παραστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Τα χρέη έπνιξαν το διάσημο τσίρκο και είχαν ξεπεράσει το 1,5 δις δολάρια.

Όμως οι πιστωτές του πιθανότατα δεν θα αποδεχθούν τους όρους που τέθηκαν σύμφωνα με το Bloomberg. Η αντιπρόταση μάλλον θα γίνει στις 10 Ιουλίου από άλλο γκρουπ πιστωτών.

Εξαιτίας του κορονοϊού το Cirque du Soleil απέλυσε 4.679 εργαζόμενους – δηλαδή το 95% του προσωπικού του στις 19 Μαρτίου αφού ακύρωσε 44 παραγωγές.

As we move forward, we know that you will have questions and we will continue to share information with you. If you already have tickets, these remain valid. For all other questions, please refer to the FAQ section of our website: https://t.co/MGJfZUk8Qr pic.twitter.com/spJ46YFs0T