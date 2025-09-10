Ο Λάρι Έλισον εκθρόνισε τον Έλον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο «πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» καθώς έχασε τον τίτλο του από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Η περιουσία του Λάρι Έλισον εκτοξεύτηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 393 δισ., μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Oracle το βράδυ της Τρίτης 09.09.2025 και έτσι ξεπέρασε την καθαρή αξία του Έλον Μασκ, η οποία εκτιμάται στα 385 δισ. και κέρδισε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Oracle (ORCL) ανακοίνωσε τεράστια αύξηση της ζήτησης για τις υποδομές των data centers της από πελάτες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, εκτοξεύοντας τη μετοχή της. Οι μετοχές ανέβηκαν 41% την Τετάρτη, στον δρόμο για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1992.

Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στην ανάδειξη της Oracle ως βασικού παρόχου υποδομών που στηρίζουν τις τεράστιες ανάγκες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ -τον «πυρήνα» της εταιρείας ως πάροχο cloud υπηρεσιών και λογισμικού βάσεων δεδομένων. Τον Ιούλιο, η Oracle ανακοίνωσε συμφωνία για την παροχή 4,5 GW ηλεκτρικής ενέργειας στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, για να καλύψει τις ανάγκες του λογισμικού της.

Ο Έλισον είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Oracle και ενδέχεται να διατηρήσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αν η μετοχή συνεχίσει την εκρηκτική της άνοδο. Η αύξηση αυτή είναι σπάνια για μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 700 δισ. δολάρια (13η μεγαλύτερη εταιρεία στις ΗΠΑ την Τρίτη). Πλέον η Oracle βρίσκεται κοντά να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg, το άλμα της περιουσίας του Έλισον είναι «η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ» στον σχετικό δείκτη.

Η άνοδος της Oracle συνδέεται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει εκτοξεύσει την Nvidia στην κορυφή ως την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με αξία πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Microsoft βρέθηκε επίσης πρόσκαιρα πάνω από το ίδιο όριο. Σήμερα, οι οκτώ πιο πολύτιμες μετοχές του δείκτη S&P 500 είναι όλες τεχνολογικές και επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Microsoft και η Oracle δεν είναι πια απλά εταιρείες λογισμικού – είναι εταιρείες υποδομών AI cloud, που τυχαίνει να πουλούν και λογισμικό», είπε ο Ράιτζες. Η μετοχή της Oracle έχει αυξηθεί 103% φέτος.

Ο Μασκ είχε κερδίσει τον τίτλο το 2021 και τον κράτησε κυρίως χάρη στις επενδύσεις του στην Tesla και τη SpaceX. Στο παρελθόν τον έχασε δύο φορές: το 2021 από τον CEO της LVMH Μπερνάρ Αρνό και το 2024 από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Παρά τις δυσκολίες του, ο Μασκ διατήρησε την πρωτιά για χρόνια και πρόσφατα απέσπασε νέο πακέτο αποδοχών που θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εφόσον η Tesla πετύχει συγκεκριμένους στόχους.

Ο Έλισον έχει στενές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανιζόμενος συχνά στον Λευκό Οίκο σε εκδηλώσεις τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας συμβόλαια για την Oracle.

Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον

Ο Λάρι Έλισον, ο συνιδρυτής της Oracle που σήμερα διεκδικεί τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ξεκίνησε τη ζωή του κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη από ανύπαντρη μητέρα, μεγάλωσε στο Σικάγο με θετούς γονείς, έχοντας μια συγκρουσιακή σχέση με τον θετό του πατέρα. Το 1966 εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο μετά τον θάνατο της θετής του μητέρας και, με τις οικονομίες του, έφτασε στην Καλιφόρνια για να κυνηγήσει μια νέα ζωή.

Εκεί, αξιοποίησε τις γνώσεις του στην πληροφορική και, αφού εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας, το 1977 ίδρυσε μαζί με τους συνεργάτες του την Software Development Laboratories, που μετέπειτα μετονομάστηκε σε Oracle.

Η Oracle εξελίχθηκε σε κολοσσό του λογισμικού βάσεων δεδομένων, μπαίνοντας στο χρηματιστήριο το 1986 και κυριαρχώντας στην αγορά λίγα χρόνια αργότερα. Παρά τις κρίσεις, όπως η σχεδόν χρεοκοπία του 1990, ο Έλισον κατάφερε να ανασυγκροτήσει την εταιρεία και να τη φέρει στην κορυφή.

Παράλληλα, έγινε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της Silicon Valley, με θαυμαστές για την επιχειρηματική του τόλμη αλλά και επικριτές για τον τρόπο ζωής και τις επιθετικές τακτικές του.

Μεταξύ άλλων, απέκτησε το 98% του νησιού Λανάι στη Χαβάη και ίδρυσε την ομάδα ιστιοπλοΐας που κατέκτησε το America’s Cup το 2010.