Ο Λευκός Οίκος βάζει σε δίλημμα τους Γροιλανδούς: ΗΠΑ ή Κίνα και Ρωσία – «Ποιον δρόμο θα διαλέξεις;»

Έχει επιστρατεύσει κάθε μέσο όπως φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να πετύχει τον στόχο του: Την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Πλέον, οι αναρτήσεις δεν γίνονται μόνο από το προσωπικό προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, που θέτει ευθέως ερωτήματα στη Γροιλανδία για το εάν θα επιλέξει να ακολουθήσει τις ΗΠΑ, ή την Κίνα και τη Ρωσία.

«Ποιον δρόμο θα διαλέξεις Γροιλανδέ;», γράφει η λεζάντα στην ανάρτηση του Λευκού Οίκου, που φαίνονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν τρία σκυλιά να πρέπει να διαλέξουν σε δύο διαδρομές που η πρώτη καταλήγει σε μία αμερικανική σημαία με φωτεινό καθαρό ουρανό και η δεύτερη σε δύο σημαίες της Κίνας και της Ρωσίας, που συνοδεύονται από καταιγίδα και αστραπές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας…αν δεν την πάρουμε εμείς, θα την πάρουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!», ανέφερε σε ανάρτησή του νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον “Χρυσό Θόλο” που κατασκευάζουμε. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για να την αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Σε στρατιωτικό επίπεδο, χωρίς την τεράστια ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία σε μεγάλο βαθμό οικοδόμησα κατά την πρώτη μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – ούτε κατά διάνοια! Το γνωρίζουν αυτό, και το γνωρίζω κι εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό όταν η Γροιλανδία βρίσκεται στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος DJT».

Στο μεταξύ η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο

Αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή σήμερα στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα (19.000 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχαν φτάσει μιάμιση ώρα νωρίτερα, για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση από τη μία ή την άλλη πλευρά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο, με τη λεζάντα: «Από πού, Γροιλανδέ;». Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.