Ο Μακρόν δέχθηκε τον Μπουαλέμ Σανσάλ στο Ελιζέ – Το καθεστώς της Αλγερίας απένειμε χάρη στον διάσημο συγγραφέα

Τον Μπουαλέμ Σανσάλ δέχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη (18.11.2025) στο Ελιζέ κατά την επιστροφή του Γαλλο-αλγερινού συγγραφέα στη Γαλλία. Ο Σανσάλ βρισκόταν στη Γερμανία μετά την απελευθέρωσή του από τη φυλακή στην Αλγερία, ανέφερε σε μία ανακοίνωση η γαλλική προεδρία.

Η απελευθέρωση του «μεγάλου συγγραφέα η αξιοπρέπεια, η ηθική δύναμη και το θάρρος του οποίου ήταν υποδειγματικά» κατέστη δυνατή «με μια μέθοδο σεβασμού, ηρεμίας και επείγοντος», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν υποδεχόμενος τον Μπουαλέμ Σανσάλ.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους χαιρέτισε και πάλι «τη δέσμευση» του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και την απόφαση που έλαβε ο Αλγερινός ομόλογός του Αμπντελματζίντ Τεμπούν να απονείμει χάρη στον διάσημο συγγραφέα.

Boualem Sansal est libre et bientôt de retour.



Ma profonde gratitude va au Président Steinmeier pour notre coopération fructueuse.



Je remercie le Président Tebboune pour ce geste d’humanité. pic.twitter.com/UaSWqASLL1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 12, 2025

«Ευχόμαστε ολόθερμα την απελευθέρωση» και του δημοσιογράφου Κριστόφ Γκλεζ, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών στην Αλγερία, «εργαζόμαστε σε αυτό», πρόσθεσε το Ελιζέ.