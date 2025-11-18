Ο Μακρόν δέχθηκε τον Μπουαλέμ Σανσάλ στο Ελιζέ – Το καθεστώς της Αλγερίας απένειμε χάρη στον διάσημο συγγραφέα

Τον Μπουαλέμ Σανσάλ δέχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη (18.11.2025) στο Ελιζέ κατά την επιστροφή του Γαλλο-αλγερινού συγγραφέα στη Γαλλία. Ο Σανσάλ βρισκόταν στη Γερμανία μετά την απελευθέρωσή του από τη φυλακή στην Αλγερία, ανέφερε σε μία ανακοίνωση η γαλλική προεδρία.
Η απελευθέρωση του «μεγάλου συγγραφέα η αξιοπρέπεια, η ηθική δύναμη και το θάρρος του οποίου ήταν υποδειγματικά» κατέστη δυνατή «με μια μέθοδο σεβασμού, ηρεμίας και επείγοντος», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν υποδεχόμενος τον Μπουαλέμ Σανσάλ.
Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους χαιρέτισε και πάλι «τη δέσμευση» του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και την απόφαση που έλαβε ο Αλγερινός ομόλογός του Αμπντελματζίντ Τεμπούν να απονείμει χάρη στον διάσημο συγγραφέα.
Boualem Sansal est libre et bientôt de retour.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 12, 2025
Ma profonde gratitude va au Président Steinmeier pour notre coopération fructueuse.
Je remercie le Président Tebboune pour ce geste d’humanité. pic.twitter.com/UaSWqASLL1
«Ευχόμαστε ολόθερμα την απελευθέρωση» και του δημοσιογράφου Κριστόφ Γκλεζ, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών στην Αλγερία, «εργαζόμαστε σε αυτό», πρόσθεσε το Ελιζέ.