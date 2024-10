Ο Μαρκ Ρούτε ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του NATO: «Η Συμμαχία δεν θα υποχωρήσει από την Ουκρανία»

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, ανέλαβε σήμερα (01.10.2024) καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του NATO, κατά την διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, αντικαθιστώντας τον Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την θητεία του έπειτα από δέκα χρόνια.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ρώσος Πρόεδρος πρέπει να αντιληφθεί ότι το NATO δεν θα υποχωρήσει από την Ουκρανία και ότι πρέπει να ενισχύσει και να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις και την πολεμική τους προσπάθεια.

Ειδικότερα, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας δήλωσε ότι «όσο περισσότερο βοηθήσουμε την Ουκρανία, τόσο νωρίτερα θα τελειώσει ο πόλεμος», ενώ στην συνέχεια πρόσθεσε ότι «το δικαίωμα αυτοάμυνας της Ουκρανίας δεν τελειώνει στα σύνορα», αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο είναι δύσκολη, ενώ επισήμανε ότι τα εδαφικά κέρδη που πετυχαίνει η Ρωσία στα πεδία των μαχών έχουν υψηλό κόστος γι’ αυτήν.

After 10 momentous years @NATO, I have just one thing left to say to my dear colleagues and friends: thank you.



Best of luck to Mark Rutte – I know that with you at the helm, our transatlantic Alliance will stay safe and secure. pic.twitter.com/osQ6R6L5jc