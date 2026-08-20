Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε γοτθικό κάστρο κοντά στα κεντρικά γραφεία της Meta στην Ιρλανδία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η σύζυγός του Πρισίλα Τσαν αγόρασαν ένα τεράστιο κάστρο γοτθικού ρυθμού του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία, επιβεβαίωσε την Πέμπτη (20.08.2026) ο εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου.
Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε το τριώροφο, λαξευμένο πέτρινο κάστρο Strancally, το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση 440 στρεμμάτων, από την οικογένεια του χρηματοδότη Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ τις τελευταίες εβδομάδες, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι Irish Times.
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«Ο Μαρκ και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτό το ιστορικό σπίτι και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία, όπου η Meta διατηρεί τα διεθνή κεντρικά της γραφεία», δήλωσε εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ.
Η συναλλαγή δεν καταχωρήθηκε σε δημόσια αρχεία, αλλά ο πύργος των 16.000 τετραγωνικών ποδιών, με θέα στον ποταμό Μπλάκγουοτερ, αξίζει περίπου 23 έως 35 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους Irish Times.
Ο Ζάκερμπεργκ και η Τσαν αναμένεται να συνεχίσουν να ζουν στις ΗΠΑ και να χρησιμοποιούν το κάστρο όταν επισκέπτονται την Ιρλανδία, όπου η εταιρεία Meta απασχολεί περίπου 1.500 άτομα.
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Το Κάστρο Strancally απέχει 190 χιλιόμετρα από τα διεθνή κεντρικά γραφεία της Meta στο Δουβλίνο, όπου πολλές αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας εδρεύουν τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ για να επωφεληθούν από τους ιστορικά χαμηλούς συντελεστές εταιρικής φορολογίας της Ιρλανδίας. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης ένα κέντρο δεδομένων έξω από την πόλη.
Οι αρχιτέκτονες James και George Richard Pain σχεδίασαν το κάστρο, το οποίο χτίστηκε γύρω στο 1830 για τον John Keily, έναν πρώην Άγγλο πολιτικό των Συντηρητικών, στην κομητεία Waterford, σύμφωνα με αναφορές.
Το βιβλίο «Τα Σπίτια της Ιρλανδίας» των Brian De Breffney και Rosemary Ffolliott περιέγραφε το κάστρο ως μια πολυτελή ιδιοκτησία – απαιτώντας «ένα γρήγορο περπάτημα 4 ½ λεπτών για να φτάσετε στην τραπεζαρία από την κουζίνα».
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Ο Γουίλιαμ Χάουιτ, ένας Άγγλος συγγραφέας που πέθανε το 1879, υπαινίχθηκε ότι η ιδιοκτησία είχε μια φρικιαστική ιστορία – ίσως ως Κάστρο Ντέσμοντ, ένα είδος μεσαιωνικού φρουρίου που χρησιμοποιούσαν οι Κόμητες του Ντέσμοντ σε όλη την Ιρλανδία.
«Οι απρόσεκτοι, όταν παραπλανούνταν μέσα στο κάστρο, έδεναν τα χέρια και τα πόδια τους και κρεμόντουσαν στην τρύπα του φόνου – το ορμητικό ποτάμι περνούσε βιαστικά και σύντομα παρέσυρε τις λαχανιασμένες κραυγές τους, και οι νεκροί δεν έλεγαν ιστορίες», έγραψε ο Χάουιτ.
Η οικογένεια Άλεν-Μπάκλεϊ είχε ανακαινίσει εκτενώς το κάστρο τα τελευταία 25 χρόνια.
Βρίσκεται κοντά σε πολλά άλλα τεράστια ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου του Ballynatray House, το οποίο αγοράστηκε για περίπου 34 εκατομμύρια δολάρια το 2024 από τον Βρετανό μεγιστάνα των επιχειρήσεων James Dyson, γνωστό για την εταιρεία Dyson.