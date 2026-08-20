Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε γοτθικό κάστρο κοντά στα κεντρικά γραφεία της Meta στην Ιρλανδία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η σύζυγός του Πρισίλα Τσαν αγόρασαν ένα τεράστιο κάστρο γοτθικού ρυθμού του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία, επιβεβαίωσε την Πέμπτη (20.08.2026) ο εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε το τριώροφο, λαξευμένο πέτρινο κάστρο Strancally, το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση 440 στρεμμάτων, από την οικογένεια του χρηματοδότη Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ τις τελευταίες εβδομάδες, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι Irish Times.

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«Ο Μαρκ και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτό το ιστορικό σπίτι και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία, όπου η Meta διατηρεί τα διεθνή κεντρικά της γραφεία», δήλωσε εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ.

Η συναλλαγή δεν καταχωρήθηκε σε δημόσια αρχεία, αλλά ο πύργος των 16.000 τετραγωνικών ποδιών, με θέα στον ποταμό Μπλάκγουοτερ, αξίζει περίπου 23 έως 35 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους Irish Times.

Ο Ζάκερμπεργκ και η Τσαν αναμένεται να συνεχίσουν να ζουν στις ΗΠΑ και να χρησιμοποιούν το κάστρο όταν επισκέπτονται την Ιρλανδία, όπου η εταιρεία Meta απασχολεί περίπου 1.500 άτομα.