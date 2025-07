«Ο Μασκ εκδικείται τον Τραμπ»: Ο βιογράφος του μεγιστάνα αποκαλύπτει τα κίνητρα πίσω από την ίδρυση του «Κόμματος της Αμερικής»

Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό ή ένα άδοξο πυροτέχνημα; Ο Έλον Μασκ, άλλοτε σύμμαχος και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, τη δημιουργία του δικού του πολιτικού κόμματος, με την ονομασία «Κόμμα της Αμερικής». Η πρωτοβουλία του χαρακτηρίστηκε «γελοία» από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Μασκ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), όπου είχε διοριστεί τον Ιανουάριο με στόχο τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Έκτοτε, ο Έλον Μασκ βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως για τη νομοθεσία που αφορά τον προϋπολογισμό.

Ο Μασκ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι ο στόχος του είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Παρομοίασε τη στρατηγική του με τον θρίαμβο του Έλληνα στρατηγού Επαμεινώνδα κατά των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων: «Εξαιρετικά συγκεντρωμένη ισχύς σε ακριβές σημείο στο πεδίο της μάχης».

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πολιτικό του σχέδιο, ο επικεφαλής της Tesla δήλωσε ότι επιθυμεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο διπολικό σύστημα των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN