Ο Μασκ «βλέπει» εξοικονόμηση 150 δισ. δολαρίων στο δημόσιο των ΗΠΑ, ούτε το 10% από αυτό που υποσχόταν

Ο Έλον Μασκ δήλωσε χθες (10.04.2024) ότι η αποστολή του με σκοπό την περιστολή δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ θα επιτρέψει εξοικονόμηση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση. Το νούμερο αυτό είναι υποδεκαπλάσιο του ποσού που υποσχόταν όταν… έπιανε δουλειά στην Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Απευθυνόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, ανοικτού στα ΜΜΕ, ο Έλον Μασκ δήλωσε:

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι αναμένουμε εξοικονόμηση 150 δισ. δολαρίων το οικονομικό έτος 2026 χάρη στη μείωση της σπατάλης και της απάτης».

Για το αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος, το οικονομικό έτος 2026 ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2025 κι ολοκληρώνεται την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά τον Έλον Μασκ, οι περικοπές θα φέρουν «καλύτερες υπηρεσίες για τους Αμερικανούς».

Διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής επιτροπής της προεδρίας για την «κυβερνητική αποτελεσματικότητα» (DOGE), ο πλουσιότερος άνθρωπος στην υφήλιο διατυμπάνιζε αρχικά πως ο προϋπολογισμός του ομοσπονδιακού κράτους, περί τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, θα μειωνόταν κατά 2 τρισ. δολάρια.

Κατόπιν χαρακτήριζε τον Ιανουάριο την εξοικονόμηση 1 τρισ. δολαρίων «σούπερ αποτέλεσμα».

Elon Musk once promised $2 trillion in government savings. Today he says they’ll get $150 billion in FY26. pic.twitter.com/RPvWipVK96