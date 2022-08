Προκαλεί ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ για ένα ενδεχόμενο πυρηνικό ολοκαύτωμα από τους βομβαρδισμούς κοντά στον σταθμό της Ζαπορίζια. «Ατυχήματα μπορούν να συμβούν και σε ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια», δηλώνει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διατύπωσε μία έμμεση απειλή προς τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας που έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι δημιουργεί τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής με το να τοποθετεί δυνάμεις γύρω από τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις από την τοποθεσία αυτή, γνωρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν να ανταποδώσουν τα πυρά. Υποστηρίζει ότι η Μόσχα έχει η ίδια βομβαρδίσει την περιοχή ενώ κατηγορεί την Ουκρανία.

Η Ρωσία δηλώνει ότι είναι η Ουκρανία που έχει βομβαρδίσει τις εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτοί (το Κίεβο και οι σύμμαχοί του) λένε ότι είναι η Ρωσία. Αυτό προφανώς είναι 100% ανοησίες, ακόμα και για το ανόητο ρωσοφοβικό κοινό», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο Μεντβέντεφ, που τώρα είναι αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. «Λένε ότι συμβαίνει εντελώς τυχαία, σαν να λένε ‘δεν το θέλαμε’», πρόσθεσε. «Τι μπορώ να πω; Ας μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Και εκεί μπορούν επίσης να συμβούν ατυχήματα».

“#Russian ex-President, Dmitry #Medvedev issued a veiled threat on Friday to #Ukraine's #Western allies who have accused #Russia of creating the risk of a #nuclear catastrophe by stationing forces around the #Ukrainian #Zaporizhzhia nuclear power station.” https://t.co/HoVy4i7fkT