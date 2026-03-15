Ο Νετανιάχου επανεμφανίστηκε σε βίντεο και τρολάρει τις φήμες που τον ήθελαν νεκρό – «Πεθαίνω για καφέ»

Μετά τα fake news που διαδόθηκαν στα social media που λέγανε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε σκοτωθεί σε ιρανική επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο στο X οποίο κοροϊδεύει τη φήμη και δείχνει ότι είναι πράγματι ζωντανός.

Ο Νετανιάχου παραγγέλνοντας καφέ σε μία καφετέρια στο Ισραήλ, λέει «Πεθαίνω… για καφέ», χρησιμοποιώντας μια κοινή εβραϊκή φράση που μεταφράζεται περίπου ως «αγαπώ κάτι μέχρι θανάτου». «Αγαπώ τη χώρα μου μέχρι θανάτου», λέει, «και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται».

Συγκεκριμένα στο βίντεο κάποιος τον ρωτά: «στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ότι είστε νεκρός», και ο Νετανιάχου, με τον καφέ στο χέρι, απαντά: «Θα πέθαινα για έναν καφέ, όπως θα πέθαινα για τον λαό μου».

«Θέλεις να μετρήσεις πόσα δάχτυλα έχω;» συνεχίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στον ίδιο περιπαικτικό τόνο, δείχνοντας τα δύο χέρια του, αναφερόμενος σε εικασίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το βίντεο της τηλεοπτικής του ομιλίας.

Σε εκείνο ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου νόμιζαν ότι είδαν έξι δάχτυλα του χεριού του Νετανιάχου, υπονοώντας ότι το βίντεο ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθείτε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολητο συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καθώς η χώρα ζει υπό καθημερινές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις μετά την έναρξη του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

«Κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να περιγράψω λεπτομερώς, ακόμη και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο», κατέληξε.

Νωρίτερα σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Νετανιάχου. Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Ο Νετανιάχου λέει ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους για να πάρουν μια ανάσα καθαρού αέρα, αλλά να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια. Επίσης, υπόσχεται ότι οι κυβερνητικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες θα αρθεί.