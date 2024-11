Ο Νετανιάχου «καρατόμησε» τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου απομάκρυνε το απόγευμα της Τρίτης (5/11/24) τον Γιόαβ Γκάλαντ από τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νέος υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ορίστηκε από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου ο Ίσραελ Κατζ.

Τη θέση του Κατζ στο υπουργείο Εξωτερικών, αναλαμβάνει με τη σειρά του ο Γκίντεον Σάαρ.

