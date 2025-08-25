Κόσμος

Ο Νετανιάχου λέει ότι λυπάται για την «τραγική ατυχία» στην επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας

«Το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων».
Γάζα
Ισραηλινό χτύπημα στη Γάζα / Reuters

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως «τραγική ατυχία» που συνέβη στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων.

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ» στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι «το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων».

«Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η «ανύπαρκτη» σχέση της Ζιζελ Πελικό με την κόρη της μετά την υπόθεση βιασμού - «Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο»
Όπως γράφει η Νταριάν στο βιβλίο της, η μητέρα της δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιήσει την ίδια του την κόρη, λέγοντάς της: «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο»
Η κόρη της Gisele Pelicot, Caroline Darian 1
Ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια πλήττουν την καρδιά της οικονομίας του Πούτιν
Η Ουκρανία πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, πλήττοντας άμεσα την κύρια πηγή εσόδων του Κρεμλίνου, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Ένα διυλιστήριο καίγεται στη Ρωσία
