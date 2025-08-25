Ο Νετανιάχου λέει ότι λυπάται για την «τραγική ατυχία» στην επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως «τραγική ατυχία» που συνέβη στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων.

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ» στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι «το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων».

«Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.