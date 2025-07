O Nετανιάχου πρότεινε τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης και μαζί αναζητούν χώρες για την μετεγκατάσταση των Παλαιστίνιων

Επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, παρέθεσε τη Δευτέρα (07.07.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι 2 ηγέτες κουβέντιασαν μεταξύ άλλων για την εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα και τις εξελίξεις με το Ιράν. Στο «τραπέζι» έπεσε και η πρόταση στο να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ την «χρυσή» επιστολή, με την οποία προτείνει να δοθεί στον Ρεπουμπλικάνο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την έναρξη της συνάντησης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε επίσης πως το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αναζητεί χώρες που θα προσέφεραν στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας καλύτερο μέλλον.

«Τη στιγμή που μιλάμε, αποκαθιστά την ειρήνη στη μια χώρα» μετά την άλλη, «στη μια περιφέρεια μετά την άλλη», είπε αναφερόμενος στο περιεχόμενο της επιστολής προς την επιτροπή που απονέμει τη διεθνή τιμητική διάκριση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ακόμη πως η κυβέρνησή του θα προωθήσει την ειρήνη με τους Παλαιστίνιους γείτονές της που δεν θέλουν να την καταστρέψουν, ωστόσο «η ασφάλεια θα παραμείνει πάντα στα χέρια μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να δεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλουν συνάντηση και θέλουν κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε στην αμερικανική προεδρία με παρόντα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu presents President Trump with a letter nominating him for the Nobel Peace Prize pic.twitter.com/JUzpU2ZPYz