O Νετανιάχου σε ρόλο ψήστη: Βίντεο να ετοιμάζει κεμπάπ στο ιστορικό σουβλατζίδικο Olga – «Πάντα το τρώω, αλλά ποτέ δεν το μαγειρεύω»

Σε ρόλο ψήστη Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας για σουβλατζίδικο, το οποίο σύμφωνα με πηγές είχε γυριστεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στο βίντεο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται να στρώνει τραπέζι και να μπαίνει ο ίδιος στην κουζίνα του σουβλατζίδικου για να ετοιμάσει κεμπάπ, αποκαλώντας τη στιγμή «ιστορική»: «Πάντα το τρώω αυτό, αλλά ποτέ δεν το μαγειρεύω».

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אין כמו השיפודים באולגה אצל סימו ודובי pic.twitter.com/bmE3FTG0bh — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 20, 2026

Δεν έχασε την ευκαιρία να στοχεύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ενόψει των επερχόμενων εκλογών, χαρακτηρίζοντάς τους «ψεύτικη κυβέρνηση» που παρουσιάζεται ως δεξιά αλλά στην ουσία είναι αριστερός συνασπισμός.

Στη συνέχεια θυμήθηκε παιδικές αναμνήσεις με τον αδελφό του, Γιόνι Νετανιάχου, λέγοντας ότι παρήγγελναν χούμους με ψητές πίτες, ενώ είπε, μεταξύ άλλων: «καμένη πίτα με χούμους – δεν το αντέχω».

Λίγο αργότερα, ο Νετανιάχου καταγράφηκε σε νυχτερινή έξοδο με τη σύζυγό του Σάρα, σε συναυλία της τραγουδίστριας Έντεν Μπεν Ζακέν, με τον πρωθυπουργό να χαιρετά μέσω βιντεοκλήσης το κοινό.

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Από κρεοπωλείο σε διαχρονικό στέκι της γειτονιάς

Το Shishlik Olga βρίσκεται στην άκρη ενός εμπορικού κέντρου. Το εστιατόριο ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από περίπου 40 χρόνια, σε μια άλλη κοντινή τοποθεσία, και περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση.

Η σχέση της οικογένειας με το εμπόριο κρέατος, ωστόσο, ξεκινά πολύ νωρίτερα. Η οικογένεια Στίβι μετανάστευσε από την Τρίπολη της Λιβύης το 1949. Τη δεκαετία του 1960, ο πατριάρχης της οικογένειας, Ζιόν Στίβι, μπήκε στο εμπόριο κρέατος και άνοιξε ένα κρεοπωλείο στη γειτονιά, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα υπό την ιδιοκτησία ενός από τους γιους του.

Τη δεκαετία του 1980, δύο ακόμη αδελφοί, ο Ντούμπι και ο Σίμο, άνοιξαν το Shishlik Olga, το οποίο απέκτησε με τα χρόνια το παρατσούκλι «Σίμο και Ντούμπι». Η σπεσιαλιτέ του ήταν και παραμένει το κρέας στα κάρβουνα.

Το εστιατόριο ανέδειξε κομμάτια κρέατος και εντόσθια που εκείνη την εποχή ήταν λιγότερο συνηθισμένα στα ισραηλινά μενού, όπως καρδιά, γλυκάδια, σπλήνα και άλλα ιδιαίτερα κρέατα. Με τα χρόνια, έγινε προορισμός για τους λάτρεις του κρέατος αλλά και για όσους αναζητούσαν πιο ασυνήθιστες επιλογές.

Σήμερα, το Shishlik Olga είναι ένα από τα σχετικά λίγα παλιάς κοπής ισραηλινά εστιατόρια-ψησταριές που έχουν διατηρήσει την απλή και νοσταλγική ατμόσφαιρά τους. Στους τοίχους υπάρχουν φωτογραφίες διασημοτήτων και πολιτικών που έχουν φάει εκεί, καθώς και αποκόμματα εφημερίδων που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Σέβομαι όλους όσοι έρχονται εδώ», δήλωσε ο Στίβι. «Ο Μπίμπι, στρατιώτες και άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα. Όπως και να ’χει, ήταν κάτι συναρπαστικό για όλους».