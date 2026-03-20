Ο Νετανιάχου συνέκρινε τον Ιησού Χριστό με τον Τζένγκινς Χαν και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρώτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην πορεία του πολέμου προκαλώντας αντιδράσεις, ωστόσο αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι συνέκρινε τον Ιησού Χριστό με τον αιμοσταγή κατακτητή Τζένγκινς Χαν…

Ο Νετανιάχου είπε χαρακτηριστικά ότι: «Δεν αρκεί να είσαι ηθικός και δίκαιος. Ένας από τους ιστορικούς που θαυμάζω ο Γουίλ Ντουράντ έγραψε σε βιβλίο του ότι “η ιστορία αποδεικνύει ότι δυστυχώς ο Ιησούς Χριστός δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκινς Χαν. Αν είσαι αρκετά ισχυρός, ανηλεής και δυνατός, το κακό θα κερδίσει το καλό. Η επιθετικότητα θα υπερισχύσει της μετριοπάθειας”».

Λίγη ώρα μετά την συνέντευξη τύπου ο Νετανιάχου κάνει λόγο για «fake news όσον αφορά τη στάση μου απέναντι στου Χριστιανούς που είναι προστατευμένοι και ζουν καλά στο Ισραήλ. Το ξεκαθαρίζω: Δεν υποτίμησα τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα επικαλέστηκα τον μεγάλο ιστορικό Γουίλ Ντουράντ έναν ένθερμο θαυμαστή του Ιησού Χριστού, ο οποίος υποστήριξε ότι η ηθική από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την επιβίωση. Ένας ηθικά ανώτερος πολιτισμός μπορεί παρ’ όλα αυτά να καταρρεύσει απέναντι σε έναν αδίστακτο εχθρό, αν δεν έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

«Δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Πώς τολμάει να προσβάλει τον Χριστο;» ήταν κάποια από τα σχόλια του