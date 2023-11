Επέστρεψε στην βρετανική κυβέρνηση ο Ντέιβιντ Κάμερον επιστρέφει στην βρετανική κυβέρνηση, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Ρίσι Σούνακ τον όρισε ως τον νέο υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον θα αναλάβει μια νευραλγική θέση στη νέα κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ, ο οποίος προχωρά σε ανασχηματισμό.

Νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον εθεάθη να εισέρχεται στο πρωθυπουργικό γραφείο της Ντάουνινγκ Στριτ, πυροδοτώντας τις πρώτες εικασίες ότι θα επιστρέψει στην κυβέρνηση.

Αργότερα έγινε γνωστό πως ανέλαβε τον υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ίδιος ανακοίνωσε στο Χ πως δέχτηκε τη θέση με χαρά και συμπλήρωσε: «Αντιμετωπίζουμε ένα τρομακτικό σύνολο διεθνών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή […] Ενώ είμαι εκτός πολιτικής πρώτης γραμμής τα τελευταία επτά χρόνια, ελπίζω ότι η εμπειρία μου – ως Ηγέτης των Συντηρητικών για έντεκα χρόνια και πρωθυπουργός για έξι – θα με βοηθήσει να συνεργαστώ με τον πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει αυτές τις ζωτικές προκλήσεις».

Συνεχίζει λέγοντας: «Αν και μπορεί να διαφώνησα με ορισμένες μεμονωμένες αποφάσεις, είναι σαφές για μένα ότι ο Rishi Sunak είναι ένας ισχυρός και ικανός πρωθυπουργός, ο οποίος επιδεικνύει υποδειγματική ηγεσία σε μια δύσκολη στιγμή».

Η ανακοίνωση του Κάμερον στο X (πρώην Twitter)

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.



We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…