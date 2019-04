Ο Ντόναλντ Τραμπ αποθεώνει το… Μεξικό και αυτοαποθεώνεται!

Ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί σήμερα στο Καλέξικο, μια μικρή πόλη της Καλιφόρνιας στα σύνορα με το Μεξικό, όπου θα μιλήσει για τη μετανάστευση.

Μάλιστα θα μιλήσει για τα επιτεύγματά του απέναντι στο Μεξικό το οποίο και… αποθέωσε για τα όσα έχουν πράξει τις τελευταίες ημέρες για το μεταναστευτικό. «Το Μεξικό, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, κάνει σημαντικές συλλήψεις στα νότια σύνορά ΤΟΥ, προτού οι μετανάστες να ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι προς τις ΗΠΑ» έγραψε σε ένα πρωινό tweet.

The Crazed and Dishonest Washington Post again purposely got it wrong. Mexico, for the first time in decades, is meaningfully apprehending illegals at THEIR Southern Border, before the long march up to the U.S. This is great and the way it should be. The big flow will stop……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Απριλίου 2019

«Το Μεξικό συμπεριφέρεται με τρόπο απόλυτα φανταστικό εδώ και τέσσερις ημέρες. Συλλαμβάνουν τους πάντες» δήλωσε αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει για την Καλιφόρνια. Ξεκαθάρισε πάντως πως σε περίπτωση που αλλάξει αυτό το ενδεχόμενο τότε θα επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς ύψους 25% στα οχήματα που θα έρχονται από το Μεξικό.

….However, if for any reason Mexico stops apprehending and bringing the illegals back to where they came from, the U.S. will be forced to Tariff at 25% all cars made in Mexico and shipped over the Border to us. If that doesn’t work, which it will, I will close the Border……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Απριλίου 2019

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει πως το Μεξικό, πρέπει να επιδεικνύει ανένδοτη στάση στα σύνορά του, για να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι μετανάστες που έρχονται από την Κεντρική Αμερική, ιδίως από την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, να διασχίζουν τα εδάφη του με στόχο να φθάσουν στις ΗΠΑ. «Έχουν την αυστηρότερη νομοθεσία που υπάρχει για τη μετανάστευση. Εάν θέλουν να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν» εξήγησε.

«Οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Μεξικού για τα ναρκωτικά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα ότι εξετάζει την επιβολή μιας οικονομικής κύρωσης, εκτός των δασμών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό κατά μήκος των νότιων συνόρων της χώρας του.

….This will supersede USMCA. Likewise I am looking at an economic penalty for the 500 Billion Dollars in illegal DRUGS that are shipped and smuggled through Mexico and across our Southern Border. Over 100,00 Americans die each year, sooo many families destroyed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Απριλίου 2019

Ο μεγιστάνας απείλησε χθες να επιβάλει δασμούς ύψους 25% στα οχήματα που εισάγονται από το Μεξικό στις ΗΠΑ, εάν η μεξικανική κυβέρνηση δεν συνεχίσει να βοηθάει την Ουάσιγκτον προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα της μετανάστευσης και των ναρκωτικών κατά μήκος των συνόρων.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επανέλαβε αυτήν την προειδοποίηση σήμερα το πρωί, προσθέτοντας σε ένα tweet «…Εξετάζω μια οικονομική κύρωση για τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, που αποστέλλονται και εισάγονται λαθραία μέσω του Μεξικού και κατά μήκος των Νοτίων Συνόρων».