Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την Ελίζ Στεφάνικ για πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στη Ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Ελίζ Στεφάνικ το αξίωμα της πρεσβεύτριας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ανέφερε χθες Κυριακή (10.11.24) το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δυο πηγές του.

Η Ελίζ Στεφάνικ, ηλικίας 40 ετών, η οποία εκλέγεται στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και είναι σήμερα η τέταρτη τη τάξει στην ιεραρχία της κοινοβουλευτικής ομάδας του GOP στην κάτω Βουλή, χαρακτηρίζεται απόλυτα πιστή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια.

Είναι πρόεδρος της Διάσκεψης των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπήρξε για χρόνια μία από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ωστόσο, δεν υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη θαυμάστρια του Τραμπ: Η Ρουπουμπλικανή της Νέας Υόρκης, που έγινε η νεότερη γυναίκα που εξελέγη ποτέ στο Κογκρέσο το 2014, καταψήφισε το 2017 το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες, οι γερουσιαστές να αφήσουν κατά μέρος τις διαδικασίες για την έγκρισή τους —καταρχήν υποχρεωτικές— όταν ονομάσει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Άρθρο του Συντάγματος των ΗΠΑ επιτρέπει ο πρόεδρος να προχωρά σε διορισμούς αξιωματούχων χωρίς να προϋποτίθεται έγκριση της Γερουσίας όταν το σώμα αυτό του αμερικανικού Κογκρέσου δεν συνεδριάζει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Πλην όμως η πρόνοια αυτή σπανίως ενεργοποιείται, καθώς οι γερουσιαστές γενικά φροντίζουν να συνεδριάζουν όταν ανακοινώνονται διορισμοί, ώστε να ασκούν έτσι την εξουσία τους: να ελέγχουν την κυβέρνηση.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ανέκτησε την πλειοψηφία στη Γερουσία, που θα συνεδριάσει τον Ιανουάριο για να ορκιστεί και να συγκροτηθεί σε σώμα. Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές εκτιμάται πως κατόπιν ενδέχεται να καθυστερήσουν την έγκριση των διορισμών που θα κάνει ο νέος πρόεδρος.

«Ενίοτε οι ψηφοφορίες μπορεί να διαρκέσουν δυο χρόνια ή ακόμα περισσότερο. Αυτό έκαναν (οι Δημοκρατικοί) πριν από τέσσερα χρόνια και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό», εξεμάνη χθες μέσω X ο εκλεγμένος πρόεδρος, αναφερόμενος στην πρώτη θητεία του (2017-2021).

«Οποιοσδήποτε Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επιδιώκει την περίβλεπτη θέση του ηγέτη (της πλειοψηφίας) στη Γερουσία πρέπει να αποδεχθεί τους διορισμούς» σε περιόδους που δεν συνεδριάζει η Άνω Βουλή, επέμεινε.

Any Republican Senator seeking the coveted LEADERSHIP position in the United States Senate must agree to Recess Appointments (in the Senate!), without which we will not be able to get people confirmed in a timely manner. Sometimes the votes can take two years, or more. This is…