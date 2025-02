Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε τα διόδια στη Νέα Υόρκη και ο Λευκός Οίκος του φόρεσε στέμμα: «Ζήτω ο βασιλιάς»

Σε ένα δικό του, μοναδικό κόσμο φαίνεται πως ζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την ημέρα που ορκίστηκε ως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνει ότι μπορεί αφενός για να πατάξει όλες τις πολιτικές του Τζο Μπάιντεν, αφετέρου να δημιουργήσει την εικόνα του σωτήρα.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τα διόδια της Νέας Υόρκης, που επέβαλε ο Τζο Μπάιντεν για να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Μανχάταν, έσωσε όντως πολλούς πολίτες, με την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου στα social media, να αποθεώνει τελείως την επιλογή του.

«Το σχέδιο χρέωσης κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι νεκρό. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ενώ ο Λευκός Οίκος του έπλεκε ταυτόχρονα το εγκώμιο στο Χ.

Η επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου, ανέβασε στο Χ μία φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, εμπνευσμένη από τα πασίγνωστα εξώφυλλα του περιοδικού Time.

Στην φωτογραφία, που είναι δημιουργημένη από ΑΙ, φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ποζάρει μπροστά από την Νέα Υόρκη, με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη, φορώντας τι άλλο; Ένα στέμμα…

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB