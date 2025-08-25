Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προβλέπει» το τέλος του πολέμου στη Γάζα τις επόμενες δυο ή τρεις εβδομάδες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν την θέση του Ισραήλ που έχει θέσει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου την πλήρη παράδοση και τον αφοπλισμό της Χαμάς
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε και πάλι το «οριστικό τέλος» του πολέμου στη Γάζα ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τις επόμενες δυο ή τρεις εβδομάδες.

«Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα έχετε ένα οριστικό τέλος στη Γάζα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Είναι δύσκολο να το πω αυτό επειδή πολεμούν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Νομίζω όμως ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά», τόνισε και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος «πρέπει να τελειώσει, ωστόσο όπως είπε οι ισραηλινοί «δεν μπορούν να ξεχάσουν την 7η Οκτωβρίου».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι ΗΠΑ καταβάλλουν διπλωματικές προσπάθειες προς αυτόν τον στόχου ο Τραμπ είπε ότι «υπήρξε… μια πολύ σοβαρή διπλωματική ώθηση», ενώ στην κουβέντα παρενέβη και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Πάντα ψάχναμε να βρούμε μια λύση. Θέλουμε να τελειώσει. Αλλά πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ουσιαστικά με αυτή του δήλωση υιοθετεί την θέση του Ισραήλ που έχει θέσει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου την πλήρη παράδοση και τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που θεωρείται απίθανο να το κάνει.

Άγνωστο παραμένει πάντως που βασίζεται η εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, με το δεδομένο πως το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν ενδιαφέρεται για μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός με την οποία έχει συμφωνήσει η Χαμάς.

Αντίθετα όπως αναφέρει το Times of Israel το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιό του για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Πάντως ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά το χρονοδιάγραμμα των «δύο εβδομάδων» για να προβλέψει σημαντικές εξελίξεις, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αυτές τις δυο εβδομάδες τις αναφέρει τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν και τις συνομιλίες με τους δασμούς, όμως δεν έχει πέσει σχεδόν ποτέ μέσα στις προβλέψεις του.

«Έχω καλή σχέση με τον Νετανιάχου»

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση για το αν έχει έρθει σε επαφή με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου τελευταία απάντησε ότι έχει καλή σχέση μαζί του και ότι συνεργάστηκαν για να πλήξουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Είχαμε μεγάλη επιτυχία στο Ιράν. Αποκρούσαμε την απειλή τους. Θα ήταν μια φρίκη να έχουν πυρηνικά όπλα, και θα τα είχαν χρησιμοποιήσει κι αυτά», είπε ο Τραμπ

Για τον πόλεμο στη Γάζα ανέφερε ότι «κάποια στιγμή, θα διευθετηθεί… Καλύτερα να το διευθετήσετε σύντομα.

Και κατέληξε: «Ανάμεσα στην πείνα και όλα τα άλλα προβλήματα, χειρότερα από την πείνα» είναι οι «άνθρωποι που σκοτώνονται».

