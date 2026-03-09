Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να σκέφτεται να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ τόνισε πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο CBS News το απόγευμα της Δευτέρας (09/03/2026) είπε ότι «νομίζω ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».

Από το γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ της Φλόριντα ο Τραμπ είπε ότι «Το Ιράν δεν έχει ναυτικό, δεν έχει επικοινωνίες, δεν έχει αεροπορία. Τα πυραύλα τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων κατασκευής τους».



Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε πάνω από 3.000 ιρανικούς στόχους την πρώτη εβδομάδα των επιχειρήσεων.



«Αν κοιτάξετε, δεν τους έχει μείνει τίποτα. Δεν τους έχει μείνει τίποτα από στρατιωτική άποψη», δήλωσε ο κ. Τραμπ.



Αργά την Κυριακή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα αντικαταστήσει τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.



«Δεν έχω κανένα μήνυμα για αυτόν. Κανένα, απολύτως», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έχει κάποιον άλλο στο μυαλό του για να ηγηθεί της χώρας.



Η εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου, έχει ουσιαστικά σταματήσει.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να κάνουν πολλά» για το στενό και απείλησε το Ιράν σε περίπτωση που εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα.

On the Strait of Hormuz, Trump said ships are “moving through now,” adding he is “thinking about taking it over.”



He also warned Iran: “They’ve shot everything they have to shoot, and they better not try anything cute or it’s going to be the end of that country.”



«Έχουν πυροβολήσει ό,τι είχαν να πυροβολήσουν και καλύτερα να μην επιχειρήσουν τίποτα έξυπνο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας… Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του».

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι το στενό είναι τώρα ανοιχτό και ισχυρίστηκε ότι πλοία έχουν εισέλθει στο στενό, αλλά είπε ότι εξακολουθεί να «σκέφτεται να το καταλάβει».

Ο κ. Τραμπ αρχικά εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα.

«Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε στο CBS News τη Δευτέρα.

Το ίδιο απόγευμα, ο πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος είναι «σχεδόν τελειωμένος»,

Ενώ το Υπουργείο Πολέμου δημοσίευσε στο X: «Μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε» και «δεν θα δείξουμε έλεος».