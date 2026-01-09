Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε και 2η επίθεση στη Βενεζουέλα: «Την ακύρωσα, δείχνουν ότι θέλουν ειρήνη»

Την αποκάλυψη πως οι ΗΠΑ είχαν σχεδιάσει δεύτερη επίθεση κατά της Βενεζουέλας, μετά την πρώτη, αυτής της 3ης Ιανουαρίου, στην οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο, έκανε σήμερα (09.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως μετά τη νέα φάση που μπήκε η σχέση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, ακύρωσε τη νέα και αναμενόμενη -όπως την χαρακτήρισε- επίθεση που είχε προγραμματιστεί. «Τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας», συνέχισε.

Έγραψε ότι η Βενεζουέλα ξεκίνησε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους, δείχνοντας έτσι ότι επιδιώκει ειρήνη με τις ΗΠΑ. Ειδικά μετά την συμφωνία για το πετρέλαιο, αποκάλυψε πως το δεύτερο χτύπημα εν τέλει δεν τα χρειαστεί.

Στο τέλος έγραψε πως θα δοθούν για επένδυση 100 δισ. δολάρια σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τους εκπροσώπους των οποίων θα συναντηθεί σήμερα, στον Λευκό Οίκο.

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη ότι επιδιώκει την ειρήνη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται πολύ καλά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανασυγκρότηση των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή. Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το δεύτερο, αναμενόμενο κύμα επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί· ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας και προστασίας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με όλες τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Την Πέμπτη, 2 κορυφαία μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο αποφυλάκισης κρατουμένων. Πρόκειται για τον 62χρονο Ενρίκε Μάρκεζ που είχε υποστηρίξει για τις προεδρικές εκλογές του 2024 τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Έντμουντο Γκονζάλες.

The release of political prisoners has officially begun in Venezuela.



The first two released, Biagio Pilieri and Enrique Márquez.



Source: @jesusmedinae https://t.co/j4ygd6ZjKt pic.twitter.com/viNsDZp6v7 — navingcitizen (@navingcitizen) January 9, 2026

Ο δεύτερος που αποφυλακίστηκε ήταν ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, ηγέτης κόμματος της αντιπολίτευσης και βουλευτής που είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Μαδούρο.