Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε και 2η επίθεση στη Βενεζουέλα: «Την ακύρωσα, δείχνουν ότι θέλουν ειρήνη»

Υποστήριξε πως οι σχέσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας έχουν βελτιωθεί μετά την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων στο Καράκας - Ανακοίνωσε επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Leah Millis
Χρύσα Πανούση

Την αποκάλυψη πως οι ΗΠΑ είχαν σχεδιάσει δεύτερη επίθεση κατά της Βενεζουέλας, μετά την πρώτη, αυτής της 3ης Ιανουαρίου, στην οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο, έκανε σήμερα (09.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως μετά τη νέα φάση που μπήκε η σχέση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, ακύρωσε τη νέα και αναμενόμενη -όπως την χαρακτήρισε- επίθεση που είχε προγραμματιστεί. «Τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας», συνέχισε.

Έγραψε ότι η Βενεζουέλα ξεκίνησε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους, δείχνοντας έτσι ότι επιδιώκει ειρήνη με τις ΗΠΑ. Ειδικά μετά την συμφωνία για το πετρέλαιο, αποκάλυψε πως το δεύτερο χτύπημα εν τέλει δεν τα χρειαστεί.

Στο τέλος έγραψε πως θα δοθούν για επένδυση 100 δισ. δολάρια σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τους εκπροσώπους των οποίων θα συναντηθεί σήμερα, στον Λευκό Οίκο.

Ανάρτηση

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη ότι επιδιώκει την ειρήνη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται πολύ καλά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανασυγκρότηση των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή. Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το δεύτερο, αναμενόμενο κύμα επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί· ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας και προστασίας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με όλες τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Την Πέμπτη, 2 κορυφαία μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο αποφυλάκισης κρατουμένων. Πρόκειται για τον 62χρονο Ενρίκε Μάρκεζ που είχε υποστηρίξει για τις προεδρικές εκλογές του 2024 τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Έντμουντο Γκονζάλες.

Ο δεύτερος που αποφυλακίστηκε ήταν ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, ηγέτης κόμματος της αντιπολίτευσης και βουλευτής που είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Μαδούρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
134
118
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση: Γιατί βυθίζεται τώρα στο χάος το Ιράν, τι προκάλεσε την εξέγερση και σε τι διαφέρουν αυτές οι διαδηλώσεις από τις προηγούμενες
Η κατάρρευση του νομίσματος και ο εκρηκτικός πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, πυροδοτούν τη λαϊκή οργή για 13η μέρα - Ο Τραμπ απειλεί τον Χαμενεΐ - Τουλάχιστον 45 νεκροί, κάηκαν κυβερνητικά κτίρια, κόπηκε η επικοινωνία
Χάος με νεκρούς στο Ιράν
Ενός λεπτού σιγή στην Ελβετία το μεσημέρι για τους 40 νεκρούς στο Κραν Μοντανά - «Εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας»
«Μια απώλεια, μια μεγάλη εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας» έγραψε κάποιος στο βιβλίο συλλυπητηρίων για τα θύματα της τραγωδίας
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Newsit logo
Newsit logo