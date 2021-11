Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να κάθεται με τα μάτια κλειστά, κατά την διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη. Το επίμαχο στιγμιότυπο έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, αν τελικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ κοιμόταν ή απλώς ξεκούραζε για λίγα λεπτά τα μάτια του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήταν μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που ταξίδεψαν στη Γλασκώβη για τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Η εν λόγω διάσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η «τελευταία ευκαιρία» του πλανήτη για την διαχείριση της κλιματικής κρίσης.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, o Τζο Μπάιντεν φαίνεται να αποκοιμιέται μέχρι που ένας βοηθός του τον πλησιάζει και ξεκινούν μια μίνι συνομιλία, ενώ μετέπειτα τρίβει τα μάτια του, καθώς ο πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέβηκε στο βήμα. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβηκε για την δική του ομιλία, προειδοποιώντας για την επικείμενη καταστροφή που φέρνει η κλιματική αλλαγή.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε στον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να απέχει από την Συμφωνία του Παρισιού. «Δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, αλλά ζητώ», είπε ο Μπάιντεν εκ μέρους των ΗΠΑ.

US President Joe Biden appeared to doze during the opening speeches of the crucial Cop26 summit in Glasgow. The 78-year-old, who was branded "sleepy Joe" by Donald Trump on the campaign trail seemed to nod off for more than 30 seconds | @JamieoJohnson https://t.co/I8Zp7fGzYm