Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι ο Ισραηλινός στρατός έπληξε παρατηρητήριό του στον Λίβανο

Η αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) λέει ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις της σε θέση κοντά στην Kfar Kela παρατήρησαν ένα τανκ του Ισραήλ Merkava να πυροβολεί κατά του παρατηρητηρίου τους το πρωί της Τετάρτης (16.10.2024).

Το Ισραήλ προέτρεψε την UNIFIL να εγκαταλείψει τις θέσεις της στο νότιο Λίβανο εν μέσω της χερσαίας εισβολής τους με στόχο την εξάλειψη της απειλής που θέτει η Χεζμπολάχ για τις βόρειες κοινότητες.

Δύο κάμερες καταστράφηκαν και ο πύργος υπέστη ζημιές, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η UNIFIL.

«Και πάλι βλέπουμε άμεσα και προφανώς εσκεμμένα πυρά σε θέση UNIFIL», γράφει ο ΟΗΕ.

We remind the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect the inviolability of UN premises at all times.