Ο «Πίκατσου» της Τουρκίας στο Der Spiegel: Με λένε Χασάν Τασκάν, λατρεύω τον Spiderman και μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει

Τον λένε Χασάν Τασκάν, από παιδί λάτρευε τον Spiderman και έγινε viral γιατί ντύθηκε Πίκατσου στις διαδηλώσεις της Τουρκίας για την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο ίδιος μίλησε και αποκάλυψε την ταυτότητά του στο γερμανικό Der Spiegel.

Ο Χασάν Τασκάν ντύθηκε Πίκατσου σε διαδήλωση στην Τουρκία, δημιουργώντας ένα σύμβολο αντίστασης κατά του Τούρκου προέδρου Ερντογάν αλλά τώρα δέχεται επίθεση από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, γράφει το περιοδικό.

Ο «Πίκατσου» της Τουρκίας έγινε viral σε όλον τον κόσμο, όταν φάνηκε σε πολλά βίντεο να τρέχει στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο ίδιος ανέφερε πως σκοπός του ήταν να κάνει τον κόσμο να γελάσει και τον επέλεξε ως ένα κοινό, παγκόσμιο σύμβολο για να μπορέσει να περάσει πιο εύκολα το μήνυμά του. Ο «Πίκατσου» της Τουρκίας αποφάσισε να μιλήσει στο γερμανικό μέσο αποκαλύπτοντας πως δεν περίμενε με την εμφάνισή του να προκαλέσει τόση μεγάλη αναστάτωση.

Ως παιδί, ο Χασάν Τασκάν θαύμαζε τον Spiderman. Τώρα έχει γίνει και ο ίδιος ένα είδος ήρωα κάνοντας αυτό που αγαπάει περισσότερο: να φορά μια στολή και να κάνει τον κόσμο να γελάει.

Ο 21χρονος μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ ότι η εμφάνισή του ως Πίκατσου σε μια πορεία διαμαρτυρίας στην Τουρκία θα προκαλούσε τέτοια αναστάτωση.

Ο χαρακτήρας του Πίκατσου έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε διαδηλώσεις: άλλοτε ως μια ζωγραφιά που κρατάει μια τουρκική σημαία, άλλοτε ως ένα λούτρινο ζωάκι ή μέχρι και σε αφίσες συνθημάτων όπως: «Σε ψήφισα, Πίκατσου».

«Τα γεγονότα εξελίχθηκαν γρήγορα και τα social media κατακλύστηκαν από βίντεο. Όλοι οι φίλοι μου ήταν πολύ νευρικοί», δήλωσε στη Spiegel μέσω τηλεφώνου. Παρακολουθούσε τις διαμαρτυρίες από μακριά και είχε αποφασίσει αρχικά να μην συμμετάσχει σε αυτές.

«Δεν παρακολουθώ την πολιτική και δεν με ενδιέφερε ποτέ», δήλωσε ο 21χρονος Τασκάν, ο οποίος είναι influencer και ασχολείται με τη γυμναστική. Έχει περισσότερους από 130.000 followers στο Instagram.

Pikachu became the viral symbol of resistance during the anti-Erdoğan protest in Turkey! RUN PIKACHU RUN!!!!pic.twitter.com/HE8WOccw7F