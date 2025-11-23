Κόσμος

Ο Πίτερ Σάλιβαν πέρασε άδικα 38 χρόνια για μία δολοφονία που δεν έκανε: «Θα μου φόρτωναν 35 βιασμούς αν δεν ομολογούσα»

Peter Sullivan

Για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή του, ο 68χρονος Πίτερ Σάλιβαν μιλά ανοιχτά για τον εφιάλτη που τον καταδίωκε από το 1986: έναν φόνο που δεν διέπραξε, μια ομολογία που – όπως λέει – του αποσπάστηκε ύστερα από ξυλοδαρμούς και ψυχολογικό εκβιασμό, και μια ζωή που χάθηκε πίσω από τα κάγκελα. Πρόκειται για τον μακροβιότερο γνωστό δικαστικό εφιάλτη στη Βρετανία

Αφού ο Πίτερ Σάλιβαν πέρασε 38 χρόνια στη φυλακή, η υπόθεσή του κατέρρευσε όταν νέες εξετάσεις DNA απέδειξαν πως δεν είχε καμία σχέση με τον φόνο της 21χρονης Νταϊάν Σίνταλ. Σήμερα, απαιτεί μια δημόσια συγγνώμη και μια απάντηση στο ερώτημα που τον βασανίζει για δεκαετίες: γιατί η αστυνομία της Βρετανίας «τον ξεχώρισε»;

Με την ταυτότητά του προστατευμένη και το πρόσωπό του κρυμμένο, ο Πίτερ Σάλιβαν περιγράφει στο BBC πώς αστυνομικοί τον ξυλοκόπησαν και τον «ανάγκαζαν» να ομολογήσει έναν φόνο που δεν είχε διαπράξει. Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 21χρονης Νταϊάν Σίνταλ. Η νεαρή γυναίκα έπεσε θύμα βίαιης σεξουαλικής επίθεσης ενώ επέστρεφε στο σπίτι της με τα πόδια, στο Μπίρκενχεντ του Μέρσεϊσαϊντ, μετά από τη βάρδιά της σε μπαρ, το 1986.

Ο Σάλιβαν, που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, αθωώθηκε τον Μάιο του 2025, όταν νέες εξετάσεις DNA απέδειξαν ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα και αποκάλυψε την παρουσία άγνωστου δράστη στη σκηνή του εγκλήματος.

«Με αποκαλούσαν Τέρας και Λύκο»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο τύπος και τα ταμπλόιντ του αποκαλούσαν «Το Τέρας του Μπέρκενχεντ» και «Ο Λύκος». «Αυτά τα ονόματα θα με ακολουθούν για πάντα, γιατί ποτέ δεν ήμουν κάτι τέτοιο», λέει ο ίδιος. Παρά την απελπισία, βρήκε στήριξη στους γονείς του, που όμως πέθαναν πριν καταφέρει να αποκαταστήσει το όνομά του. «Η μητέρα μου μου είπε λίγο πριν πεθάνει: “Συνέχισε να παλεύεις αυτή την υπόθεση γιατί δεν έκανες τίποτα λάθος”», θυμάται.

Ούτε στην κηδεία της, το 2013, δεν του επετράπη να παραστεί. Ο λόγος ήταν ότι είχε ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο με τη Νταϊάν Σίνταλ.

Το έγκλημα που δεν διέπραξε

Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν το ημίγυμνο σώμα της 21χρονης ανθοπώλισσας Νταϊάν Σίνταλ βρέθηκε σε ένα σοκάκι κοντά στο Borough Road, Birkenhead, στις 2 Αυγούστου 1986. Δύο εβδομάδες αργότερα, ρούχα της βρέθηκαν καμένα σε μια δασική περιοχή, το Bidston Hill, περίπου μία ώρα με τα πόδια από το σημείο της δολοφονίας.

Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον Σάλιβαν σε μία παμπ κοντά στον τόπο του εγκλήματος τη νύχτα της επίθεσης, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι είδαν έναν άνδρα που έμοιαζε με εκείνον κοντά στο Bidston Hill την επόμενη μέρα.

Δημοσιογράφοι προσπαθούν να φωτογραφίσουν μέσα από βαν της αστυνομίας
Δημοσιογράφοι προσπαθούν να φωτογραφίσουν μέσα από βαν της αστυνομίας / AP Photo / Frank Augstein)

Συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου 1986 και ανακρίθηκε 22 φορές μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Στις πρώτες επτά συνεντεύξεις του, δεν του επετράπη να έχει νομική εκπροσώπηση, γεγονός που έκανε τη διαδικασία «απελπιστικά δύσκολη», όπως λέει ο ίδιος.

Ο Σάλιβαν περιγράφει πώς οι αστυνομικοί «έβαζαν ιδέες στο μυαλό του» και τον έστελναν πίσω στο κελί, μόνο για να επιστρέφει και να λέει ό,τι ήθελαν εκείνοι. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, δηλώνει ότι ξυλοκοπήθηκε δύο φορές στο κελί, δέχθηκε χτυπήματα από γκλομπ, με σκοπό να τον κάνουν να συνεργαστεί.

Του είπαν επίσης ότι αν δεν ομολογούσε, θα τον κατηγορούσαν για «άλλες 35 βιασμούς», ενώ του αρνήθηκαν φαγητό και ύπνο. Επίσης δεν του παρείχαν κατάλληλο άτομο για να κατανοήσει τις ερωτήσεις, παρότι τα αρχεία της αστυνομίας αναφέρουν τις μαθησιακές του δυσκολίες.

«Ήταν ο εκβιασμός που με ανάγκασε να ομολογήσω. Δεν άντεχα άλλο», λέει.

Αστυνομικοί στο Λονδίνο / Alberto Pezzali / Pool via REUTERS

Η δίκη, η φυλακή και η ανατροπή

Παρά την αθωότητά του, η δίκη βασίστηκε σε αμφισβητούμενα στοιχεία, όπως τα «σημάδια δαγκώματος», που σήμερα θεωρούνται αναξιόπιστα. Στις 5 Νοεμβρίου 1987, μετατράπηκε από έναν αυτοανακηρυγμένο «μικροκακοποιό» σε καταδικασμένο δολοφόνο, με ελάχιστο χρόνο φυλάκισης 16 ετών για να μπορεί να αιτηθεί αποφυλάκιση.

Η φυλακή ήταν ιδιαίτερα σκληρή για κάποιον που θεωρήθηκε «σαδιστής δολοφόνος» και «σεξουαλικός παραβάτης». Έπεφτε θύμα ξυλοδαρμών από συγκρατούμενους, αλλά δεν μπορούσε να αναφέρει τη βία, γιατί «αν το έκανα, θα ήμουν προδότης και θα μου συνέβαινε χειρότερα».

Η ανατροπή ήρθε το 2023, όταν η Επιτροπή Επανεξέτασης Ποινικών Υποθέσεων (Criminal Cases Review Commission – CCRC) - η ανεξάρτητη δημόσια αρχή που ερευνά πιθανές δικαστικές πλάνες - διέταξε νέες εξετάσεις DNA από δείγματα που βρέθηκαν στο σώμα της Σίνταλ το 1986. Το Crown Prosecution Service αποφάσισε να μην αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για την απελευθέρωσή του.

Στις 5 Μαΐου 2025, ο Σάλιβαν παρακολουθούσε την απόφαση μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας HMP Wakefield. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα αφεθεί ελεύθερος, ξέσπασε σε κλάματα. «Ναι, η δικαιοσύνη αποδόθηκε» είπε. Έμεινε συνολικά 14.113 ημέρες στη φυλακή.

Τώρα απαιτεί μία συγγνώμη από την Αστυνομία για τον Γολγοθά στον οποίο τον υπέβαλε: «Δεν μπορώ να τους συγχωρήσω για ό,τι μου έκαναν, γιατί θα με ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας ότι «έχασε τα πάντα» από τότε που μπήκε στη φυλακή. «Θα κουβαλάω αυτό το βάρος μέχρι να λάβω μια συγγνώμη».

Η ζωή μετά τη φυλακή

Ο κόσμος έξω ήταν εντελώς διαφορετικός για κάποιον που είχε μπει στη φυλακή επί πρωθυπουργίας Μάργκαρετ Θάτσερ και το διαδίκτυο δεν υπήρχε καν. «Κοίταζα τα αυτοκίνητα να περνούν και δεν είχα δει ποτέ τόσα πολλά διαφορετικά αυτοκίνητα σε έναν δρόμο», λέει.

Παρά την αποφυλάκισή του, μερικές συνήθειες της φυλακής παραμένουν: ακόμα και σήμερα βρίσκει τον εαυτό του να περιμένει καταμέτρηση στη δική του κρεβατοκάμαρα. Ο Σάλιβαν δηλώνει ότι νιώθει λύπη για την οικογένεια της Σίνταλ, η οποία «ξεκινά πάλι από το μηδέν» στην αναζήτηση δικαιοσύνης, καθώς εκείνος γνωρίζει πολύ καλά τον πόνο της απώλειας.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι λόγω των σημαντικών αλλαγών στη νομοθεσία και τις πρακτικές έρευνας από το 1986, μια νέα εξέταση της υπόθεσης θα είχε περιορισμένη αξία. Μέχρι στιγμής δεν εντοπίστηκε παρατυπία, αλλά μετά τις νέες αποκαλύψεις, ζήτησαν να εξεταστεί ξανά η υπόθεση.

Η κυβέρνηση έχει θέσει όριο αποζημίωσης για άδικες καταδίκες στο 1,3 εκατ. λίρες, ωστόσο η δικηγόρος του Σάλιβαν, Σάρα Μάγιατ, λέει: «Δεν υπάρχει ποσό που να μπορεί να αντισταθμίσει 38 χρόνια ζωής που χάθηκαν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
189
143
96
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί βουλευτές εναντιώνονται στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Όχι άλλες παραχωρήσεις στον Πούτιν»
«Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν»
Κογκρέσο
Newsit logo
Newsit logo