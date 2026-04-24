Ο Πούτιν αγνοεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης και με τις «ευλογίες» Τραμπ ίσως ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τη σύνοδο των G20

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να είναι ιδιαίτερα απασχολημένος με την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο εναντίον του Ιράν αλλά και στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ωστόσο δεν έχει ξεχάσει τον «φίλο» του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου των ΗΠΑ, ο οποίος αποκάλυψε χθες (23.04.2026) στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα προσκαλέσει την Ρωσία να συμμετάσχει στην επικείμενη Σύνοδο των G20 που θα διεξαχθείστο Μαϊάμι της Φλόριντα στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2026.

«Δεν έχει σταλεί καμιά επίσημη πρόσκληση μέχρι στιγμής, αλλά η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που προβλέπεται να οργανωθεί σε συγκρότημα γκολφ που ανήκει στην οικογένεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπε η πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο, διά στόματος Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε σήμερα (24.06.2026) ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδεχομένως να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να εκπροσωπήσει την χώρα του στην Σύνοδο των G20, μια σημαντική εξέλιξη στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας, οι οποίες έχουν περάσει από «σαράντα κύματα» από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία.

JUST IN: Kremlin announces Putin may travel to Miami for G-20 summit. — Polymarket (@Polymarket) April 24, 2026

Η σημερινή του δήλωση διαφέρει από όσα είπε χθες Πέμπτη (23.04.2026) σε διαπιστευμένους δπλωματικούς συντάκτες: «Δεν έχει ληφθεί απόφαση αυτού του τύπου, όμως η Ρωσία έχει συμμετάσχει σε κάθε σύνοδο στο προσήκον επίπεδο. Καθώς θα πλησιάζει η σύνοδος, θα ληφθεί απόφαση για το σχήμα της συμμετοχής μας».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντρ Πάνκιν, δήλωσε προχθές Τετάρτη (22.04.2026), σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως η χώρα προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη σύνοδο «στο κορυφαίο επίπεδο».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για «εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν πήρε μέρος στην προηγούμενη σύνοδο της G20, η οποία διεξήχθη στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Νοέμβριο του 2025.

Στη Νότια Αφρική αντιπροσώπευσε τη Ρωσία σύμβουλός του για οικονομικές υποθέσεις, ο Μαξίμ Αριέσκιν. Οι ΗΠΑ ασκούν φέτος την εναλλασσόμενη προεδρία της G20, οργανισμού οικονομικής συνεργασίας των κυριότερων ανεπτυγμένων και αναδυόμενων κρατών του πλανήτη.