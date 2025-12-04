Ο Πούτιν «ηθικά υπεύθυνος» για την διαρροή του Νόβιτσοκ που δηλητηρίασε τον Σκριπάλ και την κόρη του το 2018 και σκότωσε 44χρονη

Έρευνα κατέληξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρει ηθική ευθύνη για τον θάνατο της Ντόουαν Στέρτζες, η οποία δηλητηριάστηκε από Νόβιτσοκ που εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και με το οποίο δηλητηριάστηκαν ο πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 και η κόρη του.

Ο Λόρδος Χιουζ του Όμπερσλι, πρόεδρος της επιτροπής που πραγματοποίησε την έρευνα, τόνισε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Σκριπάλ στο Σάλισμπερι τον Μάρτιο του 2018 πρέπει να είχε εγκριθεί προσωπικά από τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την έρευνα, τον Μάρτιο του 2018, Ρώσοι πράκτορες ψέκασαν με «ψεύτικο άρωμα» που περιείχε το Νόβιτσοκ την πόρτα του Σκριπάλ στο Σάλισμπερι. Οι ίδιοι πράκτορες άφησαν το μπουκάλι Νόβιτσοκ σε δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο της 44χρονης γυναίκας τρεις μήνες αργότερα.

Ο Λόρδος Χιουζ τόνισε ότι οι πράκτορες Πέτροφ, Μποσίροφ και Φέντοτοφ της GRU – της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, υπεύθυνης για ξένη κατασκοπία – ενήργησαν υπό εντολές του Πούτιν. Χαρακτήρισε την επίθεση «απερίσκεπτη» και «δημόσια επίδειξη ρωσικής ισχύος».

Ο Λόρδος Χιουζ κατέληξε: «Είμαι βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον Σεργκέι Σκριπάλ, οι δράστες ενεργούσαν υπό εντολές. Συνεπώς, η επιχείρηση δολοφονίας του Σκριπάλ πρέπει να είχε εγκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο, από τον Πρόεδρο Πούτιν. Όλοι όσοι συμμετείχαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είναι ηθικά υπεύθυνοι για τον θάνατο της Dawn Sturgess».

Στις 4 Μαρτίου 2018, ο Σκριπάλ και η κόρη του, Γιούλια, δηλητηριάστηκαν από Νόβιτσοκ στο σπίτι τους στο Σάλισμπερι. Οι δυο τους υπέστησαν σοβαρή δηλητηρίαση αλλά επέζησαν. Η Ντόουαν Στέρτζες, 44 ετών, πέθανε στις 30 Ιουνίου 2018 στο σπίτι του συντρόφου της, Τσάρλι Ρόουλι, από δηλητηρίαση από Νόβιτσοκ αφού ο σύντροφός της βρήκε ένα μπουκαλάκι αρώματος, το οποίο η αστυνομία πιστεύει ότι χρησιμοποιήθηκε για να εισαχθεί το Νόβιτσοκ παράνομα στη χώρα.

Ο Λόρδος Χιουζ τόνισε ότι οι τρεις Ρώσοι πράκτορες έφτασαν στο Λονδίνο στις 2 Μαρτίου 2018 με σκοπό τη δολοφονία του Σκριπάλ, και δύο ημέρες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, τοποθέτησαν το Νόβιτσοκ στη λαβή της πόρτας του σπιτιού του.

Όπως αναφέρει η έρευνα, το ίδιο μπουκάλι που χρησιμοποίησαν για τον Σκριπάλ είναι πιθανό να προκάλεσε τελικά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Η αστυνομία του Γουίλτσαϊρ δέχτηκε κριτική για την αρχική λανθασμένη εκτίμηση ότι η Στέρτζες ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Η Στέρτζες έλαβε άμεση και κατάλληλη ιατρική βοήθεια, αλλά η δηλητηρίαση ήταν μη αναστρέψιμη από νωρίς λόγω σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης που προκλήθηκε από την παρατεταμένη διακοπή καρδιακής λειτουργίας.