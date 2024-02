Ο Πούτιν πέταξε με το στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-160M σε live μετάδοση

«Επίδειξη δύναμης» πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πετώντας με ένα υπερσύγχρονο βομβαρδιστικό, δηλαδή που μπορεί να μεταφέρει και πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές, το Tu-160M,

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν πραγματοποίησε πτήση 40 λεπτών με το νέο εκσυγχρονισμένο στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος σε μία διαδρομή που κρατήθηκε μυστική.

Η απογείωση του Tu-160M έγινε από διάδρομο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου που κατασκευάζει το βομβαρδιστικό στο Καζάν και μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση.

Ο εκστασιασμένος δημοσιογράφος που μετέδιδε την απογείωση έκανε λόγο για «μοναδικό γεγονός».

‼️🇷🇺✈️ A FEW MINUTES BEFORE THE LAUNCH OF THE TU-160M MISSILE CARRIER with #Putin on board pic.twitter.com/3eCw5eYHqG

Putin tests a Tupolev bomber.

As Russian news outlets meticulously report, at the Kazan airport “the president will personally test the Tu-160M bomber and spend as much as 40 minutes in the air”. pic.twitter.com/NqOIrIXjeX