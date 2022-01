Ο πρίγκιπας Άντριου, ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αποποιήθηκε τους στρατιωτικούς τίτλους του και παραιτήθηκε από όλες τις βασιλικές πατρωνίες του, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της βασίλισσας» οι τίτλοι και οι πατρωνίες του Δούκα της Υόρκης επέστρεψαν σε εκείνην. Ο Άντριου «θα συνεχίσει να μην ασκεί δημόσια καθήκοντα και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτήν την υπόθεση ως ιδιώτης», προστίθεται στην ανακοίνωση. Αυτή η σημείωση αφήνει να εννοηθεί ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα πληρώσει τα νομικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων του.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38