Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην όαση Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας – Φωτογραφίες, βίντεο

Η όαση Αλ Ούλα βρίσκεται στην αρχαία πόλη Έγρα, χτισμένη από τους Ναβαταίους τον 1ο αιώνα μ.Χ.
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην όαση Αλούλα της Σαουδικής Αραβίας
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην όαση Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας / REUTERS / Φωτογραφία Chris Jackson

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, επισκέφθηκε την όαση Αλ Ούλα στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη (11.02.2026). Ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του διαδόχου του θρόνου της Βρετανίας, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Ριάντ.

Η όαση Αλ Ούλα στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου περιηγήθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ την Τετάρτη, βρίσκεται στην αρχαία πόλη Έγρα, χτισμένη από τους Ναβαταίους τον 1ο αιώνα μ.Χ., με τους περίτεχνα λαξευμένους τάφους που θυμίζουν την Πέτρα στην Ιορδανία.

Η Έγρα έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η τοποθεσία περιλαμβάνεται στα μεγαλόπνοα σχέδια ανάπτυξης – ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων – του de facto ηγέτη του βασιλείου, του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για την ανάδειξη της Σαουδικής Αραβίας σε κορυφαίο προορισμό της Μέσης Ανατολής.

 

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έφθασε στις 9 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποιώντας τριήμερη επίσημη επίσκεψη.

Οι βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας και της Βρετανίας διατηρούν μακροχρόνιες και θερμές σχέσεις.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Βρετανίας στο φυσικό καταφύγιο Sharaan, στην AlUla της Σαουδικής Αραβίας
Ο διάδοχος του θρόνου της Βρετανίας, πρίγκιπας Γουίλιαμ στο φυσικό καταφύγιο Sharaan, στην AlUla της Σαουδικής Αραβίας / REUTERS / Φωτογραφία Isabel Infantes
Ο Γουίλιαμ στα Dancing Rocks, δύο κύριους πύργους από ψαμμίτη
Ο Γουίλιαμ στα Dancing Rocks, δύο κύριους πύργους από ψαμμίτη / REUTERS / Φωτογραφία Isabel Infantes

Η πλούσια σε πετρέλαιο μοναρχία του Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συνομιλεί με την διευθύνοντα σύμβουλο της Βασιλικής Επιτροπής για την Αλούλα, Αμπίρ Αλ Ακέλ
Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συνομιλεί με την διευθύνοντα σύμβουλο της Βασιλικής Επιτροπής για την Αλ Ούλα, Αμπίρ Αλ Ακέλ / REUTERS / Φωτογραφία Isabel Infantes

Το Λονδίνο διαπραγματεύεται μία εμπορική συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας στην όαση Αλούλα
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας στην όαση Αλ Ούλα / REUTERS / Φωτογραφία Chris Jackson

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελείται από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Μπαχρέιν.

