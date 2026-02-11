Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην όαση Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας – Φωτογραφίες, βίντεο

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, επισκέφθηκε την όαση Αλ Ούλα στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη (11.02.2026). Ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του διαδόχου του θρόνου της Βρετανίας, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Ριάντ.

Η όαση Αλ Ούλα στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου περιηγήθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ την Τετάρτη, βρίσκεται στην αρχαία πόλη Έγρα, χτισμένη από τους Ναβαταίους τον 1ο αιώνα μ.Χ., με τους περίτεχνα λαξευμένους τάφους που θυμίζουν την Πέτρα στην Ιορδανία.

Η Έγρα έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η τοποθεσία περιλαμβάνεται στα μεγαλόπνοα σχέδια ανάπτυξης – ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων – του de facto ηγέτη του βασιλείου, του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για την ανάδειξη της Σαουδικής Αραβίας σε κορυφαίο προορισμό της Μέσης Ανατολής.

Prince William is touring AlUla a world heritage site and oasis city. I have a feeling Saudi Arabia is marketing themselves as a future Earthshot Prize location.



February 11, 2026

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έφθασε στις 9 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποιώντας τριήμερη επίσημη επίσκεψη.

Οι βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας και της Βρετανίας διατηρούν μακροχρόνιες και θερμές σχέσεις.

Η πλούσια σε πετρέλαιο μοναρχία του Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Το Λονδίνο διαπραγματεύεται μία εμπορική συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελείται από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Μπαχρέιν.