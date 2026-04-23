Κόσμος

Ο Πρίγκιπας Χάρι αιφνιδίως στην Ουκρανία: Θα συμμετάσχει σε Φόρουμ Ασφαλείας – Έκκληση να μην ξεχαστεί ο πόλεμος

Αναμένεται να επισκεφθεί τη φιλανθρωπική οργάνωση για την εξουδετέρωση ναρκών HALO Trust, την οποία υποστήριζε η αείμνηστη μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα
Jonathan Brady/Pool via REUTERS / Φωτογραφία αρχείου

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία, πραγματοποίησε σήμερα (23.04.2026) ο πρίγκιπας Χάρι, εκφράζοντας ξανά στην στήριξή του προς την χώρα που βρίσκεται στον 5ο χρόνου του πολέμου με τη Ρωσία

«Είναι ωραία να επιστρέφεις στην Ουκρανία», ενώ δημοσιογράφοι τον κατέγραψαν να κατεβαίνει από το τρένο, προερχόμενο από την Πολωνία και να χαιρετά χαμογελαστός τον κόσμο.

Με την επίσκεψή του θέλησε να στείλει το μήνυμα πως ο κόσμος βλέπει και σέβεται τους Ουκρανούς.

Ο Χάρι δήλωσε στο ITV News ότι επιθυμία του είναι «να υπενθυμίσει στους ανθρώπους πίσω στην πατρίδα και ανά τον κόσμο τι αντιμετωπίζει η Ουκρανία και να στηρίξει τους πολίτες και τους εταίρους που κάνουν ένα εκπληκτικό έργο κάθε ώρα, κάθε μέρα σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες».

Ο Βρετανός πρίγκιπας περιέγραψε την Ουκρανία ως «μια χώρα που με γενναιότητα και επιτυχία υπερασπίζεται την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης» και είπε ότι «είναι σημαντικό να μη μας διαφεύγει η σπουδαιότητα αυτού».

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στο Κίεβο, ο δούκας του Σάσεξ πρόκειται να παρακολουθήσει μια διάσκεψη ασφαλείας, το Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, που διεξάγεται σήμερα και αύριο.

Στην ομιλία του στο Φόρουμ ο Χάρι θα πει ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να αποκτήσει «απάθεια» απέναντι στον πόλεμο ή σε όποια άλλη σύγκρουση.

«Αυτός ο πόλεμος αφορά αξίες, όχι μόνο εδάφη», αναμένεται να πει.

Η άφιξή του, μετά από περιοδεία στην Αυστραλία μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν, πραγματοποιείται την ώρα που τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα προς τη Μέση Ανατολή.

Ο Χάρι αναμένεται να επισκεφθεί επίσης τη φιλανθρωπική οργάνωση για την εξουδετέρωση ναρκών HALO Trust, την οποία υποστήριζε η αείμνηστη μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, και να περάσει χρόνο με Ουκρανούς συμμετέχοντες στο ίδρυμά του, το Invictus Games, το οποίο βοηθάει τραυματισμένους βετεράνους να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους μέσω του αθλητισμού, μετέδωσε το δίκτυο.

Ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, επισκέφθηκε την Ουκρανία δύο φορές κατά τον περασμένο χρόνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
255
129
126
97
Newsit logo
Newsit logo